Найкраща альтернатива сукні і спідниці у 2025 — про цю річ усі забули

Дівчина в прозорій сукні. Фото: Freepik

Новий рік вже близько, і всі ми починаємо задумуватися про святкові образи. Але цього разу можна відійти від звичних суконь і спробувати щось нове. Як щодо стильного корсета? Він точно зробить ваш святковий вигляд незабутнім.

Новини.LIVE розповість, яка річ повернеться в моду у 2025 році.

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Якщо колись корсети асоціювалися з незручністю, то тепер вони впевнено повертаються в моду. Це більше не просто елемент старовинного гардероба — сьогодні корсети стали сучасною і трендовою річчю.

Дизайнери відомих брендів, як-от Balmain, Dolce & Gabbana чи Prada, активно включають їх у свої колекції 2025 року, показуючи, як можна створювати стильні та різноманітні образи.

Образ з корсетом. Фото з Instagram

Чорний класичний корсет? Чудовий вибір. Шкіряний варіант? Ще більш сміливо. А можливо, вам до душі пастельні чи насичені бордові відтінки? Вони ідеально пасують до штанів чи спідниці в тон, створюючи елегантний монохромний образ.

Яскравий корсет зі штанами. Фото з Instagram

Корсет вже давно перестав бути лише для вечірніх виходів. Тепер його можна сміливо носити навіть із джинсами та кросівками. Це чудовий варіант для тих, хто хоче мати жіночний образ, але без надмірної формальності.

Що вдягнути на Новий рік? Спробуйте поєднати корсет із блискучими штанами, атласними штанами з пір’ям або прозорою спідницею міді. Додайте аксесуари — чокери чи масивні прикраси зроблять образ ще більш ефектним.

Корсет у поєднанні з міні-спідницею. Фото з Instagram

А після свят корсет не зникне з гардероба. Він стане вашим улюбленим базовим елементом для будь-якого випадку — від вечірок до звичайних прогулянок. Це справжній маст-хев для тих, хто хоче мати стильний й сучасний вигляд.

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