Трендовые прически для женщин 45+ — как скрыть седину и выглядеть моложе

Женщина с седыми волосами. Фото: Freepik

Если хочется скрыть седину, но покраска — не ваш вариант, не огорчайтесь. Есть стильные стрижки, которые не только помогут замаскировать седые пряди, но и освежат внешний вид, придавая нотки молодости.

Новини.LIVE расскажет подробнее.

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Помпадур с боковым пробором

Эта прическа — настоящая находка для тех, кто ценит стиль и объем. Помпадур придает волосам густоты, а глубокий боковой пробор делает образ живым и динамичным. Такой пробор может скрыть жидкие волосы, особенно в зоне макушки, и подарить вашим волосам больше движения.

Эта стрижка имеет прекрасный вид на серебристых волосах, которые придают образу особого шарма.

Стрижка помпадур. Фото с Instagram

Многослойный боб

Боб с несколькими слоями — еще один фаворит стилистов для женщин, желающих скрыть седину. Такая стрижка не только придает объем тонким волосам, но и делает его вид более густым и здоровым. Легкая бахрома дополняет образ и создает эффект натуральности.

Этот вариант идеально подходит для любой структуры волос и гармонично смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах.

Многослойный боб. Фото с Instagram

Каскад с удлиненными прядями

Если вы ищете что-нибудь более оригинальное, попробуйте каскад. Эта стрижка особенно эффективна для маскировки седины в зоне висков и линии роста волос. Удлиненные пряди, нежно обрамляющие лицо, придают образу элегантности и помогают выглядеть моложе.

Главное, чтобы переходы между слоями были плавными и мягкими, ведь именно такая техника создает впечатление густых и ухоженных волос.

Стрижка каскад. Фото с Instagram

Почему стоит попробовать

Эти стрижки не только помогут замаскировать седину, но и станут вашей стильной визитной карточкой. Они придают легкость, динамику и делают образ современным. Выбирайте то, что вам больше подходит, и наслаждайтесь своим обновленным видом без лишних усилий.

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