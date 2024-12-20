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Сучасні стрижки, що приховують сивину та освіжають образ

20 грудня 2024 16:07
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові зачіски для жінок 45+ — як приховати сивину та мати молодший вигляд
Жінка з сивим волоссям. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Якщо хочеться приховати сивину, але фарбування — не ваш варіант, не засмучуйтеся. Є стильні стрижки, які не тільки допоможуть замаскувати сиві пасма, а й освіжать зовнішній вигляд, додаючи нотки молодості.

Новини.LIVE розповість детальніше.

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Помпадур із боковим проділом

Ця зачіска — справжня знахідка для тих, хто цінує стиль і об’єм. Помпадур додає волоссю густоти, а глибокий боковий проділ робить образ живим і динамічним. Такий проділ може приховати рідке волосся, особливо в зоні маківки, і подарувати вашому волоссю більше руху.

Ця стрижка має чудовий вигляд на сріблястому волоссі, яке додає образу особливого шарму.

Після 40 років варто обирати правильну форму стрижки
Стрижка помпадур. Фото з Instagram

Багатошаровий боб

Боб із кількома шарами — ще один фаворит стилістів для жінок, які хочуть приховати сивину. Така стрижка не тільки додає об’єму тонкому волоссю, а й робить його вигляд густішим і здоровішим. Легка бахрома доповнює образ і створює ефект натуральності.

Цей варіант ідеально підходить для будь-якої структури волосся та має гармонійний вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

Багатошаровий боб - універсальний варіант для сміливих жінок
Багатошаровий боб. Фото з Instagram

Каскад із подовженими пасмами

Якщо ви шукаєте щось більш оригінальне, спробуйте каскад. Ця стрижка особливо ефективна для маскування сивини в зоні скронь і лінії росту волосся. Подовжені пасма, які ніжно обрамляють обличчя, додають образу елегантності й допомагають мати молодший вигляд.

Головне, щоб переходи між шарами були плавними та м’якими, адже саме така техніка створює враження густого й доглянутого волосся.

Стрижка каскад практична для будь-якого волосся
Стрижка каскад. Фото з Instagram

Чому варто спробувати

Ці стрижки не тільки допоможуть замаскувати сивину, а й стануть вашою візитівкою стильності. Вони додають легкості, динаміки та роблять образ сучасним. Обирайте те, що вам найбільше пасує, і насолоджуйтеся своїм оновленим виглядом без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, які три нові стрижки повернуться в моду в 2025 році.

Також ми повідомляли, що зачіски з 90-х знову в тренді.

мода жінки стрижки краса стиль

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