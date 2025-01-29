Как подстричься в 2025 году — главные hair-тренды

Стильная девушка. Фото: Freepik

Перед тем как решиться на смену прически, стоит немного подготовиться. Важно понять, какой результат хочется получить, просмотреть референсы и оценить, насколько стрижка подойдет именно вам. Форма лица, густота и текстура волос могут существенно повлиять на конечный вид. Также стоит подумать, будет ли удобно укладывать волосы ежедневно.

Новини.LIVE расскажет, на какие стрижки обратить внимание в 2025 году.

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В конце концов, чем больше вариантов рассмотрите на этапе выбора, тем легче будет объяснить мастеру, чего вы ожидаете. Чтобы сделать поиск проще, мы собрали самые актуальные стрижки 2025 года. Они охватывают длины от коротких до длинных, а также разные стили — объемные, текстурные, структурированные. Среди них точно найдется ваш идеальный вариант.

Какие стрижки достойны внимания в 2025 году

LONG LAYERED

Эта стрижка не сдает позиций уже несколько лет и в 2025-м остается фаворитом. Длинные волосы, дополненные мягкими слоями, выглядят легко, подвижно и добавляют объем. Отлично подходит тем, кто хочет освежить длину, но не готов на кардинальные изменения.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

SHAG

Стрижка, которая выглядит максимально расслабленной и добавляет волосам текстуры. Легкие волны, неровные края, объем на макушке — shag создает эффект "небрежного шика" и подходит для любой длины. Идеальный вариант для тех, кто не любит много времени тратить на укладку.

Стрижка shag. Фото из Instagram

BLUNT BOB

Этот боб имеет ровный срез, что делает его стильным и универсальным. Подходит для тех, кто хочет добавить образу четкости. Ровная линия волос создает ощущение густоты, что особенно актуально для обладательниц тонких волос.

Боб. Фото из Instagram

KITTY CUT

Мягкая, текстурная стрижка с укороченными передними прядями. Она добавляет лицу выразительности, выглядит естественно и подходит для тех, кто хочет легкости без слишком резких переходов в длине.

Текстурная стрижка. Фото из Instagram

Как видим, тренды 2025 года дают множество вариантов — от классики до современных текстурных решений. Главное — найти ту стрижку, которая гармонично дополнит именно вашу внешность и стиль.

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