Як підстригтися у 2025 році — головні hair-тренди

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Перед тим як зважитися на зміну зачіски, варто трохи підготуватися. Важливо зрозуміти, який результат хочеться отримати, переглянути референси та оцінити, наскільки стрижка пасуватиме саме вам. Форма обличчя, густота та текстура волосся можуть суттєво вплинути на кінцевий вигляд. Також варто подумати, чи буде зручно укладати волосся щодня.

Новини.LIVE розповість, на які стрижки звернути увагу у 2025 році.

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Врешті решт, чим більше варіантів розглянете на етапі вибору, тим легше буде пояснити майстру, чого ви очікуєте. Щоб зробити пошук простішим, ми зібрали найактуальніші стрижки 2025 року. Вони охоплюють довжини від коротких до довгих, а також різні стилі — об’ємні, текстурні, структуровані. Серед них точно знайдеться ваш ідеальний варіант.

Які стрижки варті уваги у 2025 році

LONG LAYERED

Ця стрижка не здає позицій уже кілька років і в 2025-му залишається фаворитом. Довге волосся, доповнене м’якими шарами, має легкий, рухливий вигляд і додає об’єму. Чудово підходить тим, хто хоче освіжити довжину, але не готовий на кардинальні зміни.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

SHAG

Стрижка, що має максимально розслаблений вигляд та додає волоссю текстури. Легкі хвилі, нерівні краї, об’єм на маківці — shag створює ефект "недбалого шику" та підходить для будь-якої довжини. Ідеальний варіант для тих, хто не любить багато часу витрачати на укладку.

Стрижка shag. Фото з Instagram

BLUNT BOB

Цей боб має рівний зріз, що робить його стильним та універсальним. Підходить для тих, хто хоче додати образу чіткості. Рівна лінія волосся створює відчуття густоти, що особливо актуально для власниць тонкого волосся.

Боб. Фото з Instagram

KITTY CUT

М’яка, текстурна стрижка з укороченими передніми пасмами. Вона додає обличчю виразності, виглядає природно та підходить для тих, хто хоче легкості без надто різких переходів у довжині.

Текстурна стрижка. Фото з Instagram

Як бачимо, тренди 2025 року дають безліч варіантів — від класики до сучасних текстурних рішень. Головне — знайти ту стрижку, яка гармонійно доповнить саме вашу зовнішність і стиль.

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