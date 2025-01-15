Стрижки, которые не подходят женщинам после 40 — не повторяйте ошибок

Женщина с красивой прической. Фото: Freepik

С возрастом каждая женщина сталкивается с вызовом: как подчеркнуть свою естественную красоту, не добавляя себе лишних лет. Неудачно выбранная стрижка может не только старить, но и менять пропорции лица, делая его визуально шире или тяжелее. Чтобы этого избежать, важно знать, какие прически лучше оставить в прошлом.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какие стрижки лучше оставить в прошлом

Сессон

Стрижку "шапочка" когда-то обожали все, но сегодня она больше вредит, чем украшает. Ровная челка подчеркивает морщины вокруг глаз и делает лицо визуально круглее. Особенно неудачно эта прическа выглядит на темных волосах, когда четкий контур еще больше акцентирует внимание на недостатках.

Кому она может подойти? Молодым женщинам с безупречными чертами лица. Для тех, кто хочет выглядеть свежо, лучше выбрать легкие стрижки без жестких линий.

Сессон. Фото из Instagram

Маллет — эксперимент не для каждого

Да, эта многослойная прическа когда-то была в моде, но она несет риск даже для молодых девушек. Объем на макушке, резкий переход длины — все это добавляет лишних лет и утяжеляет лицо. Стрижка акцентирует внимание на коже, что может быть неуместно.

Что вместо этого? Пикси или боб. Эти варианты освежают лицо, добавляют ему легкости и утонченности.

Маллет. Фото из Instagram

Прямое каре — не для зрелых

Прямые линии, особенно с кончиками, подкрученными внутрь, могут сделать овал лица тяжелее и привлечь внимание к недостаткам кожи. Вместо этого лучше обратить внимание на объемное каре. Его современные варианты подходят практически всем и добавляют прическе естественности.

Прямое каре. Фото из Instagram

Что выбрать, чтобы выглядеть моложе

Легкие, многослойные стрижки, которые создают эффект объема.

Варианты с текстурой — они добавляют игривости.

Естественные формы, которые не утяжеляют овал лица.

Перед тем как отправляться к парикмахеру, проконсультируйтесь со стилистом. Профессионал поможет выбрать именно ту прическу, которая подчеркнет ваш стиль и красоту, независимо от возраста.

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