Стрижки, які не пасують жінкам після 40 — не повторюйте помилок

Жінка з гарною зачіскою. Фото: Freepik

З віком кожна жінка стикається з викликом: як підкреслити свою природну красу, не додаючи собі зайвих років. Невдало обрана стрижка може не тільки старити, але й змінювати пропорції обличчя, роблячи його візуально ширшим чи важчим. Щоб цього уникнути, важливо знати, які зачіски краще залишити в минулому.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Які стрижки краще залишити в минулому

Сессон

Стрижку "шапочка" колись обожнювали всі, але сьогодні вона більше шкодить, ніж прикрашає. Рівний чубчик підкреслює зморшки навколо очей і робить обличчя візуально круглішим. Особливо невдалий вигляд ця зачіска має на темному волоссі, коли чіткий контур ще більше акцентує увагу на недоліках.

Кому вона може підійти? Молодим жінкам із бездоганними рисами обличчя. Для тих, хто хоче мати свіжий вигляд, краще обрати легкі стрижки без жорстких ліній.

Сессон. Фото з Instagram

Маллет — експеримент не для кожного

Так, ця багатошарова зачіска колись була в моді, але вона несе ризик навіть для молодих дівчат. Об’єм на маківці, різкий перехід довжини — все це додає зайвих років і обтяжує обличчя. Стрижка акцентує увагу на шкірі, що може бути недоречно.

Що замість цього? Піксі або боб. Ці варіанти освіжають обличчя, додають йому легкості та витонченості.

Маллет. Фото з Instagram

Пряме каре — не для зрілих

Прямі лінії, особливо з кінчиками, підкрученими всередину, можуть зробити овал обличчя важчим і привернути увагу до недоліків шкіри. Замість цього краще звернути увагу на об’ємне каре. Його сучасні варіанти підходять практично всім і додають зачісці природності.

Пряме каре. Фото з Instagram

Що обрати, щоб мати молодший вигляд

Легкі, багатошарові стрижки, які створюють ефект об’єму.

Варіанти із текстурою — вони додають грайливості.

Природні форми, які не обтяжують овал обличчя.

Перед тим як вирушати до перукаря, проконсультуйтеся зі стилістом. Професіонал допоможе обрати саме ту зачіску, яка підкреслить ваш стиль і красу, незалежно від віку.

Раніше ми писали про те, яка стрижка наймодніша цієї зими.

Також ми повідомляли, яка стрижка універсальна для усіх типів волосся.