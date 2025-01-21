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Стрижки, которые омолаживают — лучшие варианты для женщин 50+

21 января 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какая стрижка может омолодить на 15 лет — идеальные варианты для женщин 50+
Женщина зрелого возраста с яркой внешностью. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

С возрастом женщины всегда хотят выглядеть моложе, и прическа может стать идеальным решением для этого. Правильно подобранная стрижка способна не только освежить образ, но и буквально "отнять" несколько лет, подчеркнув естественную красоту и добавив современности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Прически, которые омолаживают

Есть несколько вариантов причесок, которые парикмахеры называют настоящим волшебством для женщин в возрасте. Они помогают выглядеть стильно, свежо и современно, независимо от структуры волос или формы лица.

Светлый боб

Эта классика никогда не выходит из моды. А если добавить к бобу удлиненные градуированные пряди, доходящие ниже плеч, эффект превзойдет все ожидания. Такой вариант прически "подтягивает" лицо и добавляет ему изысканности. Если тонкие волосы, боб с челкой станет настоящим спасением: он поможет скрыть морщины на лбу и визуально сделает волосы более густыми.

Светлый боб идеально смотрится на любых волосах
Светлый боб. Фото из Instagram

Каскад

Каскадная стрижка, особенно в светлых оттенках или с мелированием, создает эффект "быстрого омоложения". Многослойность позволяет прическе иметь объемный вид, а лицу — более свежий. Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет изменений без радикальных шагов.

Каскад остается модным всегда
Каскад. Фото из Instagram

Гарсон

Стрижка гарсон — выбор смелых и стильных. Она подчеркивает контуры лица, добавляет четкости линиям челюсти и скул, а также акцентирует внимание на естественной красоте. Благодаря открытому лбу и четко очерченным чертам лица морщины становятся менее заметными, а образ — более молодежным.

Этот стиль любят европейские и американские женщины за его эффектный вид и неприхотливость в уходе.

Стрижка гарсон хоть и винтажная, но до сих пор пользуется спросом
Стрижка гарсон. Фото из Instagram

Почему прическа важна

Смена прически — это не просто способ освежить внешность. Это возможность почувствовать себя уверенной, современной и готовой к новым свершениям. Всего один визит к парикмахеру способен преобразить не только внешность, но и настроение.

Ранее мы писали о том, какие стрижки стилисты не рекомендуют делать женщинам после 40 лет.

Также мы сообщали, какая модная стрижка может покорить всех.

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