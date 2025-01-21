Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Стрижки, які омолоджують — найкращі варіанти для жінок 50+ arrow

Стрижки, які омолоджують — найкращі варіанти для жінок 50+

21 січня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Яка стрижка може омолодити на 15 років — ідеальні варіанти для жінок 50+
Жінка зрілого віку з яскравою зовнішністю. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З віком жінки завжди хочуть мати молодший вигляд, і зачіска може стати ідеальним рішенням для цього. Правильно підібрана стрижка здатна не лише освіжити образ, але й буквально "відняти" кілька років, підкресливши природну красу та додавши сучасності.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Зачіски, які омолоджують

Є кілька варіантів зачісок, які перукарі називають справжнім чарівництвом для жінок у віці. Вони допомагають мати стильний, свіжий і сучасний вигляд, незалежно від структури волосся чи форми обличчя.

Світлий боб

Ця класика ніколи не виходить з моди. А якщо додати до бобу подовжені градуйовані пасма, що доходять нижче плечей, ефект перевершить усі очікування. Такий варіант зачіски "підтягує" обличчя і додає йому вишуканості. Якщо є тонке волосся, боб з чубчиком стане справжнім порятунком: він допоможе приховати зморшки на лобі та візуально зробить волосся густішим.

Світлий боб ідеальний має вигляд на будь-якому волоссю
Світлий боб. Фото з Instagram

Каскад

Каскадна стрижка, особливо у світлих відтінках чи з меліруванням, створює ефект "швидкого омолодження". Багатошаровість дозволяє зачісці мати об’ємний вигляд, а обличчю — більш свіжий. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто хоче змін без радикальних кроків.

Каскад залишається модним завжди
Каскад. Фото з Instagram

Гарсон

Стрижка гарсон — вибір сміливих і стильних. Вона підкреслює контури обличчя, додає чіткості лініям щелепи й вилиць, а також акцентує увагу на природній красі. Завдяки відкритому лобу і чітко окресленим рисам обличчя зморшки стають менш помітними, а образ — більш молодіжним.

Цей стиль полюбляють європейські й американські жінки за його ефектний вигляд і невибагливість у догляді.

Стрижка гарсон хоч і вінтажна, але досі має попит
Стрижка гарсон. Фото з Instagram

Чому зачіска важлива

Зміна зачіски — це не просто спосіб освіжити зовнішність. Це можливість відчути себе впевненою, сучасною і готовою до нових звершень. Усього один візит до перукаря здатен перевтілити не лише зовнішність, але й настрій.

Раніше ми писали про те, які стрижки стилісти не рекомендують робити жінкам після 40 років.

Також ми повідомляли, яка модна стрижка може підкорити усіх.

мода тренди стрижки стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:44 Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

16:22 Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:55 У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів

15:52 Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

15:26 Стіна памʼяті — в Одесі відкрили четверту чергу меморіалу

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

16:44 Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

16:22 Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:55 У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів

15:52 Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі

15:26 Стіна памʼяті — в Одесі відкрили четверту чергу меморіалу

15:03 У Білорусі розпочались дострокові вибори президента

15:02 Морози та вітер — якою буде погода у Харкові завтра

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати