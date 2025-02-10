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Стрижка, которая стала главным трендом 2025 года после "Грэмми"

10 февраля 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижка, которую все обсуждают после Грэмми — тренд 2025 года
Укладка волос. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Прошла 67-я церемония "Грэмми", которая запомнилась не только яркими выступлениями и неожиданными победами, но и смелыми бьюти-образами. Билли Айлиш, Леди Гага и Майли Сайрус появились с одинаковой, но при этом уникальной для каждой из них стрижкой jellyfish haircut. Кажется, эта прическа имеет все шансы стать главным трендом 2025 года.

О ней подробнее рассказали в Cosmopolitan.

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Ее edgy-эффект привлекает внимание, а необычная форма открывает множество вариантов укладки. Если такие звезды выбирают "медузу", возможно, стоит попробовать и вам?

Что такое стрижка "медуза"

Jellyfish haircut — это комбинация двух совершенно разных стилей. Спереди она напоминает классический боб до подбородка, но сзади волосы остаются длинными, создавая контраст. Рваные пряди у лица добавляют текстуры и небрежного эффекта, тогда как длинные волосы сзади сохраняют динамику.

Что интересно, эта стрижка может кардинально менять вид в зависимости от укладки. Если собрать волосы в хвост или заколоть заколками — получается эффектный короткий боб. А когда распустить — видна многоуровневая игра длины, что делает образ нестандартным и стильным.

Как звезды адаптировали тренд под себя

Билли Айлиш выбрала челку-шторку, что добавляет ее образу легкой небрежности. Этот вариант выглядит естественно, не требует частой укладки и отлично подходит тем, кто хочет минимум усилий и максимум эффекта. Ее прическа получилась более мягкой и сдержанной по сравнению с другими.

Біллі Айліш обожнює нестандартні стрижки
Билли Айлиш. Фото: Cosmopolitan

Леди Гага сделала ставку на ультракороткую челку (micro bangs), которая выглядит футуристично и даже немного драматично. Такой вариант идеально подходит для тех, кто любит смелые эксперименты и не боится выделяться.

Леді Гага не втрачає шансу виділитись
Леди Гага. Фото: Cosmopolitan

Майли Сайрус предпочла острую и текстурированную версию стрижки, что добавляет эффекта "растрепанности". Она известна своими бунтарскими стилизациями, поэтому такой вариант jellyfish haircut прекрасно вписался в ее образ.

Майлі Сайрус любить сміливі експерименти в стрижках
Майли Сайрус. Фото: Cosmopolitan

Кому подойдет стрижка "медуза"

Эта прическа не для тех, кто любит классику и простоту. Она имеет нестандартный вид и точно будет привлекать внимание. Но хоть стрижка эффектно выглядит даже без укладки, время от времени нужно подстригать короткие пряди, чтобы сохранять форму.

Тренды меняются, но выглядеть стильно и необычно — всегда в моде. Так что если хотите чего-то нового, но не готовы прощаться с длинными волосами, jellyfish haircut — это то, что стоит попробовать в 2025 году.

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