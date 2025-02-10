Стрижка, яку всі обговорюють після Ґреммі — тренд 2025 року

Укладка волосся. Фото: Freepik

Минула 67-ма церемонія "Ґреммі", яка запам’яталася не лише яскравими виступами та несподіваними перемогами, а й сміливими б’юті-образами. Біллі Айліш, Леді Гага та Майлі Сайрус з'явилися з однаковою, але при цьому унікальною для кожної з них стрижкою jellyfish haircut. Здається, ця зачіска має всі шанси стати головним трендом 2025 року.

Про неї детальніше розповіли в Cosmopolitan.

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Її edgy-ефект привертає увагу, а незвична форма відкриває безліч варіантів укладання. Якщо такі зірки обирають "медузу", можливо, варто спробувати й вам?

Що таке стрижка "медуза"

Jellyfish haircut — це комбінація двох абсолютно різних стилів. Спереду вона нагадує класичний боб до підборіддя, але ззаду волосся залишається довгим, створюючи контраст. Рвані пасма біля обличчя додають текстури та недбалого ефекту, тоді як довге волосся позаду зберігає динаміку.

Що цікаво, ця стрижка може кардинально змінювати вигляд залежно від укладки. Якщо зібрати волосся у хвіст або заколоти шпильками — виходить ефектний короткий боб. А коли розпустити — видно багаторівневу гру довжини, що робить образ нестандартним і стильним.

Як зірки адаптували тренд під себе

Біллі Айліш обрала чубчик-шторку, що додає її образу легкої недбалості. Цей варіант має природний вигляд, не потребує частого укладання і чудово підходить тим, хто хоче мінімум зусиль та максимум ефекту. Її зачіска вийшла більш м'якою і стриманою в порівнянні з іншими.

Біллі Айліш. Фото: Cosmopolitan

Леді Гага зробила ставку на ультракороткий чубчик (micro bangs), що має футуристичний та навіть трохи драматичний вигляд. Такий варіант ідеально підходить для тих, хто любить сміливі експерименти і не боїться виділятися.

Леді Гага. Фото: Cosmopolitan

Майлі Сайрус надала перевагу гострій та текстурованій версії стрижки, що додає ефекту "розтріпаності". Вона відома своїми бунтарськими стилізаціями, тому такий варіант jellyfish haircut чудово вписався в її образ.

Майлі Сайрус. Фото: Cosmopolitan

Кому підійде стрижка "медуза"

Ця зачіска не для тих, хто любить класику та простоту. Вона має нестандартний вигляд та точно привертатиме увагу. Проте хоч стрижка має ефектний вигляд навіть без укладки, час від часу потрібно підстригати короткі пасма, щоб зберігати форму.

Тренди змінюються, але мати стильний та незвичний вигляд — завжди в моді. Тож якщо хочете чогось нового, але не готові прощатися з довгим волоссям, jellyfish haircut — це те, що варто спробувати у 2025 році.

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