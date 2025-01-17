Стрижка, которая подходит всем и остается стильной в 2025 году

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

Стрижка "итальянка" — это настоящий универсальный солдат в мире причесок. Она настолько многогранна, что подойдет каждой женщине, независимо от длины волос, их типа или формы лица. А еще эта стрижка настолько проста в уходе, что влюбиться в нее — лишь вопрос времени.

Новини.LIVE расскажет больше об этой стрижке.

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Что особенного в стрижке "итальянка"

На первый взгляд, ее можно перепутать с каскадом, ведь обе прически имеют многослойный эффект. Однако главная "фишка" итальянки — это более короткий верхний слой, который добавляет объем и структуру. Благодаря этому волосы всегда имеют свежий и ухоженный вид.

Почему эта стрижка — идеальный выбор

Корректирует недостатки лица. Неправильные пропорции, высыпания или даже морщины — все это становится менее заметным.

Неправильные пропорции, высыпания или даже морщины — все это становится менее заметным. Подходит ко всем типам волос. Прямые, волнистые, тонкие или густые — итальянка подстроится под каждую структуру.

Прямые, волнистые, тонкие или густые — итальянка подстроится под каждую структуру. Не требует сложной укладки. Достаточно вымыть голову, подсушить феном и расчесать — прическа готова.

Достаточно вымыть голову, подсушить феном и расчесать — прическа готова. Имеет множество вариаций. От короткого боба до длинных волн — каждая может найти что-то для себя.

От короткого боба до длинных волн — каждая может найти что-то для себя. Экономит время и деньги. Посещение парикмахера можно сократить до минимума.

Итальянка для длинных волос

На длинных прядях эта прическа выглядит просто роскошно. Многослойность создает эффект густоты, даже если ваши волосы тонкие. Главное — сохранить длину, ведь итальянка позволяет освежить прическу без радикальных изменений.

Стрижка на длинные волосы. Фото с Instaram

Средняя длина

Для волос средней длины итальянка добавляет объем и легкость. Она одинаково хорошо смотрится на любой структуре — непослушной, прямой или волнистой. Идеальный вариант для тех, кто хочет иметь ухоженный вид без длительной укладки.

Стрижка на среднюю длину волос. Фото с Instaram

Короткая итальянка

Короткая версия этой стрижки открывает черты лица, подчеркивая глаза, скулы и губы. Благодаря плавным линиям срезов она создает нежный и стильный образ. А еще она идеально подходит для активного стиля жизни.

Короткая стрижка. Фото с Instaram

Итальянка прекрасно сочетается и с челкой, и без нее. Если хочется экспериментов, можно попробовать разные формы — прямую, косую или даже рваную челку.

Стрижка с челкой. Фото с Instaram

Эта стрижка подходит ко всему: от делового костюма до спортивного образа. А если надо — волосы легко собираются в хвостик или косу.

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