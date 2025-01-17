Стрижка, яка пасує всім і залишається стильною у 2025 році

Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

Стрижка "італійка" — це справжній універсальний солдат у світі зачісок. Вона настільки багатогранна, що пасуватиме кожній жінці, незалежно від довжини волосся, його типу чи форми обличчя. А ще ця стрижка настільки проста у догляді, що закохатися в неї — лише питання часу.

Новини.LIVE розповість більше про цю стрижку.

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Що особливого в стрижці "італійка"

На перший погляд, її можна переплутати з каскадом, адже обидві зачіски мають багатошаровий ефект. Проте головна "фішка" італійки — це коротший верхній шар, який додає об’єму й структури. Завдяки цьому волосся завжди має свіжий і доглянутий вигляд.

Чому ця стрижка — ідеальний вибір

Коригує недоліки обличчя. Неправильні пропорції, висипання чи навіть зморшки — все це стає менш помітним.

Неправильні пропорції, висипання чи навіть зморшки — все це стає менш помітним. Пасує всім типам волосся. Пряме, хвилясте, тонке чи густе — італійка підлаштується під кожну структуру.

Пряме, хвилясте, тонке чи густе — італійка підлаштується під кожну структуру. Не потребує складного укладання. Достатньо вимити голову, підсушити феном і розчесати — зачіска готова.

Достатньо вимити голову, підсушити феном і розчесати — зачіска готова. Має безліч варіацій. Від короткого бобу до довгих хвиль — кожна може знайти щось для себе.

Від короткого бобу до довгих хвиль — кожна може знайти щось для себе. Економить час і гроші. Відвідування перукаря можна скоротити до мінімуму.

Італійка для довгого волосся

На довгих пасмах ця зачіска має просто розкішний вигляд. Багатошаровість створює ефект густоти, навіть якщо ваше волосся тонке. Головне – зберегти довжину, адже італійка дозволяє освіжити зачіску без радикальних змін.

Стрижка на довге волосся. Фото з Instaram

Середня довжина

Для волосся середньої довжини італійка додає об’єму та легкості. Вона однаково гарний вигляд на будь-якій структурі – неслухняній, прямій чи хвилястій. Ідеальний варіант для тих, хто хоче мати доглянутий вигляд без тривалого укладання.

Стрижка на середню довжину волосся. Фото з Instaram

Коротка італійка

Коротка версія цієї стрижки відкриває риси обличчя, підкреслюючи очі, вилиці та губи. Завдяки плавним лініям зрізів вона створює ніжний і стильний образ. А ще вона ідеально підходить для активного стилю життя.

Коротка стрижка. Фото з Instaram

Італійка чудово поєднується і з чубчиком, і без нього. Якщо хочеться експериментів, можна спробувати різні форми – прямий, косий або навіть рваний чубчик.

Стрижка з чубчиком. Фото з Instaram

Ця стрижка пасує до всього: від ділового костюма до спортивного образу. А якщо треба — волосся легко збирається у хвостик чи косу.

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