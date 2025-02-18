Трендовые стрижки для круглого лица — идеальные варианты

Стильные стрижки для круглого лица — главные тренды
Выбор идеальной стрижки для круглого лица — задача не из легких. Если хочется добавить нотку элегантности, визуально удлинить черты, но при этом сохранить легкость и естественность образа, то длинные стрижки пикси — идеальное решение! Они сочетают дерзость короткой длины и универсальность удлиненных прядей, позволяя экспериментировать со стилем.
Если хочется перемен, но без радикальных шагов, Новини.LIVE предлагает обратить внимание на один из этих шикарных вариантов.
Стильные варианты стрижек на короткие волосы
Рваная пикси
Рваная текстура и легкая небрежность — это то, что делает эту стрижку эффектной. Волосы выглядят объемными, а лицо приобретает более вытянутую форму. Для укладки идеально подойдет текстурирующая паста: просто нанесите немного на пальцы и взбейте волосы, создавая естественный стиль.
Текстурированный пикси-боб
Сочетание слоев и челки помогает создать объем у корней, что особенно выгодно для обладательниц круглого лица. Чтобы подчеркнуть форму, можно использовать специальный крем и лак легкой фиксации, который сохранит укладку в течение дня.
Асимметричная пикси
Хотите современный и стильный вариант? Длинная асимметричная пикси с рваными прядями добавляет образу дерзости, а удлиненные передние пряди визуально вытягивают лицо. Для гладкости используйте утюжок и немного сыворотки для блеска.
Пикси с выбритым височным боком
Контрастная длина делает эту стрижку стильной и запоминающейся. Выбритый висок добавляет пикантности, а объемная макушка создает высоту. Чтобы достичь идеального объема, во время сушки приподнимайте волосы у корней круглой щеткой и используйте мусс во время сушки.
Кудрявая пикси
Если у вас волнистые волосы, не спешите их выпрямлять! Кудрявая пикси с мягкими волнами подчеркнет естественный объем и придаст образу игривости. Для укладки используйте мусс для локонов и сушите волосы с насадкой-диффузором, чтобы сохранить упругость завитков.
Не бойтесь экспериментировать! Правильная стрижка — это не только способ подчеркнуть черты лица, но и отличный способ выразить свою индивидуальность.
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