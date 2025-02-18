Трендовые стрижки для круглого лица — идеальные варианты

Стильная стрижка. Фото: Freepik

Выбор идеальной стрижки для круглого лица — задача не из легких. Если хочется добавить нотку элегантности, визуально удлинить черты, но при этом сохранить легкость и естественность образа, то длинные стрижки пикси — идеальное решение! Они сочетают дерзость короткой длины и универсальность удлиненных прядей, позволяя экспериментировать со стилем.

Если хочется перемен, но без радикальных шагов, Новини.LIVE предлагает обратить внимание на один из этих шикарных вариантов.

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Рваная пикси

Рваная текстура и легкая небрежность — это то, что делает эту стрижку эффектной. Волосы выглядят объемными, а лицо приобретает более вытянутую форму. Для укладки идеально подойдет текстурирующая паста: просто нанесите немного на пальцы и взбейте волосы, создавая естественный стиль.

Рваная пикси. Фото из Instagram

Текстурированный пикси-боб

Сочетание слоев и челки помогает создать объем у корней, что особенно выгодно для обладательниц круглого лица. Чтобы подчеркнуть форму, можно использовать специальный крем и лак легкой фиксации, который сохранит укладку в течение дня.

Текстурированный пикси-боб. Фото из Instagram

Асимметричная пикси

Хотите современный и стильный вариант? Длинная асимметричная пикси с рваными прядями добавляет образу дерзости, а удлиненные передние пряди визуально вытягивают лицо. Для гладкости используйте утюжок и немного сыворотки для блеска.

Асимметричная пикси. Фото из Instagram

Пикси с выбритым височным боком

Контрастная длина делает эту стрижку стильной и запоминающейся. Выбритый висок добавляет пикантности, а объемная макушка создает высоту. Чтобы достичь идеального объема, во время сушки приподнимайте волосы у корней круглой щеткой и используйте мусс во время сушки.

Смелый вариант пикси. Фото из Instagram

Кудрявая пикси

Если у вас волнистые волосы, не спешите их выпрямлять! Кудрявая пикси с мягкими волнами подчеркнет естественный объем и придаст образу игривости. Для укладки используйте мусс для локонов и сушите волосы с насадкой-диффузором, чтобы сохранить упругость завитков.

Пикси на волнистых волосах. Фото из Instagram

Не бойтесь экспериментировать! Правильная стрижка — это не только способ подчеркнуть черты лица, но и отличный способ выразить свою индивидуальность.

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