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Стильні стрижки для круглого обличчя — головні тренди

18 лютого 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові стрижки для круглого обличчя — ідеальні варіанти
Стильна стрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вибір ідеальної стрижки для круглого обличчя — завдання не з легких. Якщо хочеться додати нотку елегантності, візуально подовжити риси, але водночас зберегти легкість і природність образу, то довгі стрижки піксі — ідеальне рішення! Вони поєднують зухвалість короткої довжини та універсальність подовжених пасом, дозволяючи експериментувати зі стилем.

Якщо хочеться змін, але без радикальних кроків, Новини.LIVE пропонує звернути увагу на один із цих шикарних варіантів.

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Рвана піксі

Рвана текстура та легка недбалість — це те, що робить цю стрижку ефектною. Волосся має об'ємний вигляд, а обличчя набуває більш витягнутої форми. Для укладання ідеально підійде текстуруюча паста: просто нанесіть трохи на пальці й збийте волосся, створюючи природний стиль.

Легка недбалість у зачісці має стильний вигляд
Рвана піксі. Фото з Instagram

Текстурований піксі-боб

Поєднання шарів і чубчика допомагає створити об'єм біля коріння, що особливо вигідно для власниць круглого обличчя. Щоб підкреслити форму, можна використовувати спеціальний крем і лак легкої фіксації, який збереже укладку протягом дня.

Можна поєднати стрижку піксі і боб в одному виконані
Текстурований піксі-боб. Фото з Instagram

Асиметрична піксі

Хочете сучасний і стильний варіант? Довга асиметрична піксі з рваними пасмами додає образу зухвалості, а подовжені передні пасма візуально витягують обличчя. Для гладкості використовуйте праску й трохи сироватки для блиску.

Асиметрична піксі має сучасний вигляд
Асиметрична піксі. Фото з Instagram

Піксі з виголеним скроневим боком

Контрастна довжина робить цю стрижку стильною та запам'ятовуваною. Виголена скроня додає пікантності, а об'ємна маківка створює висоту. Щоб досягти ідеального об'єму, під час сушіння піднімайте волосся біля коріння круглою щіткою та використовуйте мус.

Є більш сміливий варіант піксі
Сміливий варіант піксі. Фото з Instagram

Кучерява піксі

Якщо у вас хвилясте волосся, не поспішайте його випрямляти! Кучерява піксі з м'якими хвилями підкреслить природний об'єм і додасть образу грайливості. Для укладання використовуйте мус для локонів і сушіть волосся з насадкою-дифузором, щоб зберегти пружність завитків.

Піксі на хвилястому волоссі має особливий вигляд
Піксі на хвилястому волоссі. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати! Правильна стрижка — це не лише спосіб підкреслити риси обличчя, а й чудовий спосіб виразити свою індивідуальність.

Раніше ми писали про те, які стрижки, що омолоджують, рекомендують жінкам старшого віку.

Також ми повідомляли, яка стрижка вважається універсальною в будь-якому віці.

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