Трендові стрижки для круглого обличчя — ідеальні варіанти

Стильна стрижка. Фото: Freepik

Вибір ідеальної стрижки для круглого обличчя — завдання не з легких. Якщо хочеться додати нотку елегантності, візуально подовжити риси, але водночас зберегти легкість і природність образу, то довгі стрижки піксі — ідеальне рішення! Вони поєднують зухвалість короткої довжини та універсальність подовжених пасом, дозволяючи експериментувати зі стилем.

Якщо хочеться змін, але без радикальних кроків, Новини.LIVE пропонує звернути увагу на один із цих шикарних варіантів.

Читайте також:

Стильні варіанти стрижок на коротке волосся

Рвана піксі

Рвана текстура та легка недбалість — це те, що робить цю стрижку ефектною. Волосся має об'ємний вигляд, а обличчя набуває більш витягнутої форми. Для укладання ідеально підійде текстуруюча паста: просто нанесіть трохи на пальці й збийте волосся, створюючи природний стиль.

Рвана піксі. Фото з Instagram

Текстурований піксі-боб

Поєднання шарів і чубчика допомагає створити об'єм біля коріння, що особливо вигідно для власниць круглого обличчя. Щоб підкреслити форму, можна використовувати спеціальний крем і лак легкої фіксації, який збереже укладку протягом дня.

Текстурований піксі-боб. Фото з Instagram

Асиметрична піксі

Хочете сучасний і стильний варіант? Довга асиметрична піксі з рваними пасмами додає образу зухвалості, а подовжені передні пасма візуально витягують обличчя. Для гладкості використовуйте праску й трохи сироватки для блиску.

Асиметрична піксі. Фото з Instagram

Піксі з виголеним скроневим боком

Контрастна довжина робить цю стрижку стильною та запам'ятовуваною. Виголена скроня додає пікантності, а об'ємна маківка створює висоту. Щоб досягти ідеального об'єму, під час сушіння піднімайте волосся біля коріння круглою щіткою та використовуйте мус.

Сміливий варіант піксі. Фото з Instagram

Кучерява піксі

Якщо у вас хвилясте волосся, не поспішайте його випрямляти! Кучерява піксі з м'якими хвилями підкреслить природний об'єм і додасть образу грайливості. Для укладання використовуйте мус для локонів і сушіть волосся з насадкою-дифузором, щоб зберегти пружність завитків.

Піксі на хвилястому волоссі. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати! Правильна стрижка — це не лише спосіб підкреслити риси обличчя, а й чудовий спосіб виразити свою індивідуальність.

Раніше ми писали про те, які стрижки, що омолоджують, рекомендують жінкам старшого віку.

Також ми повідомляли, яка стрижка вважається універсальною в будь-якому віці.