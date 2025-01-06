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Стильные стрижки 2025 — модные варианты для любого возраста

6 января 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеальная стрижка для 2025 — как выбрать стрижку, которая покорит всех
Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год — отличный повод не только обновить гардероб, но и попробовать что-то новое в прическах. Если давно хотелось сменить стиль, 2025 год предлагает множество вариантов. Элегантные и классические стрижки остаются актуальными, но есть и другие, что способны освежить образ и добавить особого шарма.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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На пике популярности остаются прически боб и каре — эти базовые стрижки идеально подчеркивают естественность, добавляя нотки индивидуальности. Они подходят женщинам всех возрастов, ведь сочетают в себе практичность и стиль. Тем не менее, если хочется чего-то другого, то есть и другие варианты.

Какие стрижки стоит попробовать в 2025 году

Удлиненный каскад

Для тех, кто любит длинные волосы, но хочет добавить образу свежести, удлиненный каскад — идеальный вариант. Он выглядит стильно и добавляет прическе динамики. Пряди разной длины создают легкость, а уход и укладка не занимают много времени. Это выбор для тех, кто хочет выглядеть эффектно без лишних усилий.

Каскад остается в трендах 2025
Каскад. Фото из Instagram

Бахрома с наслоением

Эта стрижка плавно перешла из трендов 2024 года в 2025-й, но теперь она стала еще более универсальной. Длинные, не слишком резкие слои бахромы выглядят натурально и красиво обрамляют лицо. Такая прическа добавляет мягкости образу и идеально подходит для тех, кто ценит легкость в уходе.

В 2025 остаются актуальными стрижки из прошлого года
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Чубчик-шторка

Этот вариант уже несколько сезонов остается фаворитом и точно не потеряет популярности в новом году. Челка-шторка подходит почти каждой женщине, независимо от цвета или текстуры волос. Она добавляет образу нотки романтики, а уход за ней — минимальный. Такая деталь в прическе может стать главным акцентом вашего стиля.

Челка-шторка продолжает набирать популярность
Чубчик-шторка. Фото из Instagram

С 2025 годом можно смело экспериментировать с образом и прическами. Главное — выбрать то, что подчеркнет вашу уникальность и сделает вас увереннее в себе.

Ранее мы писали о том, какую новую стильную стрижку в этом году советуют стилисты.

Также мы сообщали о вариантах трендовых стрижек на короткие волосы.

мода тренды стрижки стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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