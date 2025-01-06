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Стильні стрижки 2025 — модні варіанти для будь-якого віку

6 січня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ідеальна стрижка для 2025 року — як вибрати стрижку, що підкорить всіх
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік — чудовий привід не тільки оновити гардероб, а й спробувати щось нове у зачісках. Якщо давно хотілося змінити стиль, 2025 рік пропонує безліч варіантів. Елегантні й класичні стрижки залишаються актуальними, але є й інші, які здатні освіжити образ і додати особливого шарму.

Новини.LIVE розповість детальніше.

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На піку популярності залишаються зачіски боб і каре — ці базові стрижки ідеально підкреслюють природність, додаючи нотки індивідуальності. Вони пасують жінкам різного віку, адже поєднують у собі практичність і стиль. Проте, якщо хочеться чогось іншого, то є і інші варіанти.

Які стрижки варто спробувати у 2025 році

Подовжений каскад

Для тих, хто любить довге волосся, але хоче додати образу свіжості, подовжений каскад — ідеальний варіант. Він має стильний вигляд й додає зачісці динаміки. Пасма різної довжини створюють легкість, а догляд і укладання не займають багато часу. Це вибір для тих, хто хоче мати ефектний вигляд без зайвих зусиль.

Каскад залишається в трендах 2025
Каскад. Фото з Instagram

Бахрома з нашаруванням

Ця стрижка плавно перейшла з трендів 2024 року у 2025-й, але тепер вона стала ще більш універсальною. Довгі, не надто різкі шари бахроми мають натуральний вигляд й гарно обрамляють обличчя. Така зачіска додає м’якості образу й ідеально підходить для тих, хто цінує легкість у догляді.

В 2025 залишаються актуальними стрижки з минулого року
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Чубчик-шторка

Цей варіант уже кілька сезонів залишається фаворитом і точно не втратить популярності в новому році. Чубчик-шторка пасує майже кожній жінці, незалежно від кольору чи текстури волосся. Він додає образу нотки романтики, а догляд за ним — мінімальний. Така деталь у зачісці може стати головним акцентом вашого стилю.

Чубчик-шторка продовжує набирати популярність
Чубчик-шторка. Фото з Instagram

З 2025 роком можна сміливо експериментувати з образом і зачісками. Головне — вибрати те, що підкреслить вашу унікальність і зробить вас впевненішою у собі.

Раніше ми писали про те, яку нову стильну стрижку цього року радять стилісти.

Також ми повідомляли про варіанти трендових стрижок на коротке волосся.

мода тренди стрижки стиль 2025 рік

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