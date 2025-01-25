Модные украшения 2025 года — 5 главных трендов сезона

Украшения. Фото: Freepik

Зима — отличное время для того, чтобы освежить свой стиль и добавить в образ ярких акцентов с помощью украшений. В холодное время года, когда одежда часто становится более сдержанной, именно аксессуары помогают сделать внешний вид интересным и необычным. В этом сезоне тренды предлагают множество вариантов для экспериментов: от массивных браслетов до цветных ожерелий и жемчужин.

Об этом пишет "Elle".

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Массивные браслеты

Легкие цепочки уступают место большим и заметным браслетам. Дизайнеры советуют обратить внимание на объемные металлические браслеты, аксессуары из кожи или полупрозрачных материалов. Сочетайте их с базовой одеждой в нейтральных тонах — это позволит украшениям стать главной "изюминкой" образа.

Массивные украшения. Фото из Instagram

Эстетика 80-х

Мода 80-х годов снова возвращается, но с современным взглядом. Широкие позолоченные ожерелья, крупные серьги-клипсы и наслоения браслетов — эти элементы добавляют уверенности и шарма. В список трендов также вошли заколки и броши, которые легко адаптировать даже к самым современным лукам.

Сережки-клипсы. Фото из Instagram

Жемчуг — классика на все времена

Жемчуг в этом сезоне переживает настоящий ренессанс. Для поклонников минимализма предлагаются классические ожерелья в один ряд. А тем, кто хочет попробовать что-то новое, понравятся чокеры из жемчуга, украшенные логотипами или изысканным декором.

Жемчуг в подвеске. Фото из Instagram

Изящные подвески

Для тех, кто любит простоту, длинные подвески на тонких цепочках или веревках станут идеальным выбором. Они хорошо сочетаются со свитерами, блузами с воротничками или одеждой с V-образным вырезом, добавляя нотку элегантности даже самому простому наряду.

Нежная подвеска. Фото из Instagram

Большие цепочки-бусы

Цепочки больших размеров — еще один must-have сезона. Их можно носить с романтическими платьями, деловыми костюмами или водолазками. Такой аксессуар создает интересный контраст и добавляет образу выразительности.

Длинная цепь. Фото из Instagram

В этом сезоне украшения играют главную роль в создании стильных образов. Не бойтесь экспериментировать — даже самый мелкий аксессуар может стать той деталью, которая полностью изменит ваш облик.

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