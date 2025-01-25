Модные украшения 2025 года — 5 главных трендов сезона

Стильные украшения 2025 года, которые покорят ваши сердца
Зима — отличное время для того, чтобы освежить свой стиль и добавить в образ ярких акцентов с помощью украшений. В холодное время года, когда одежда часто становится более сдержанной, именно аксессуары помогают сделать внешний вид интересным и необычным. В этом сезоне тренды предлагают множество вариантов для экспериментов: от массивных браслетов до цветных ожерелий и жемчужин.
Об этом пишет "Elle".
Какие украшения стоит носить в 2025 году
Массивные браслеты
Легкие цепочки уступают место большим и заметным браслетам. Дизайнеры советуют обратить внимание на объемные металлические браслеты, аксессуары из кожи или полупрозрачных материалов. Сочетайте их с базовой одеждой в нейтральных тонах — это позволит украшениям стать главной "изюминкой" образа.
Эстетика 80-х
Мода 80-х годов снова возвращается, но с современным взглядом. Широкие позолоченные ожерелья, крупные серьги-клипсы и наслоения браслетов — эти элементы добавляют уверенности и шарма. В список трендов также вошли заколки и броши, которые легко адаптировать даже к самым современным лукам.
Жемчуг — классика на все времена
Жемчуг в этом сезоне переживает настоящий ренессанс. Для поклонников минимализма предлагаются классические ожерелья в один ряд. А тем, кто хочет попробовать что-то новое, понравятся чокеры из жемчуга, украшенные логотипами или изысканным декором.
Изящные подвески
Для тех, кто любит простоту, длинные подвески на тонких цепочках или веревках станут идеальным выбором. Они хорошо сочетаются со свитерами, блузами с воротничками или одеждой с V-образным вырезом, добавляя нотку элегантности даже самому простому наряду.
Большие цепочки-бусы
Цепочки больших размеров — еще один must-have сезона. Их можно носить с романтическими платьями, деловыми костюмами или водолазками. Такой аксессуар создает интересный контраст и добавляет образу выразительности.
В этом сезоне украшения играют главную роль в создании стильных образов. Не бойтесь экспериментировать — даже самый мелкий аксессуар может стать той деталью, которая полностью изменит ваш облик.
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