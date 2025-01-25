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Стильные украшения 2025 года, которые покорят ваши сердца

25 января 2025 08:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные украшения 2025 года — 5 главных трендов сезона
Украшения. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — отличное время для того, чтобы освежить свой стиль и добавить в образ ярких акцентов с помощью украшений. В холодное время года, когда одежда часто становится более сдержанной, именно аксессуары помогают сделать внешний вид интересным и необычным. В этом сезоне тренды предлагают множество вариантов для экспериментов: от массивных браслетов до цветных ожерелий и жемчужин.

Об этом пишет "Elle".

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Массивные браслеты

Легкие цепочки уступают место большим и заметным браслетам. Дизайнеры советуют обратить внимание на объемные металлические браслеты, аксессуары из кожи или полупрозрачных материалов. Сочетайте их с базовой одеждой в нейтральных тонах — это позволит украшениям стать главной "изюминкой" образа.

Массивные украшения снова будут пользоваться спросом в 2025
Массивные украшения. Фото из Instagram

Эстетика 80-х

Мода 80-х годов снова возвращается, но с современным взглядом. Широкие позолоченные ожерелья, крупные серьги-клипсы и наслоения браслетов — эти элементы добавляют уверенности и шарма. В список трендов также вошли заколки и броши, которые легко адаптировать даже к самым современным лукам.

Серьги-клипсы в тренде 2025 года
Сережки-клипсы. Фото из Instagram

Жемчуг — классика на все времена

Жемчуг в этом сезоне переживает настоящий ренессанс. Для поклонников минимализма предлагаются классические ожерелья в один ряд. А тем, кто хочет попробовать что-то новое, понравятся чокеры из жемчуга, украшенные логотипами или изысканным декором.

Жемчуг стильно смотрится в украшениях
Жемчуг в подвеске. Фото из Instagram

Изящные подвески

Для тех, кто любит простоту, длинные подвески на тонких цепочках или веревках станут идеальным выбором. Они хорошо сочетаются со свитерами, блузами с воротничками или одеждой с V-образным вырезом, добавляя нотку элегантности даже самому простому наряду.

Лаконичные подвески выглядят очень изящно
Нежная подвеска. Фото из Instagram

Большие цепочки-бусы

Цепочки больших размеров — еще один must-have сезона. Их можно носить с романтическими платьями, деловыми костюмами или водолазками. Такой аксессуар создает интересный контраст и добавляет образу выразительности.

Длинные подвески идеально подходят к открытой одежде
Длинная цепь. Фото из Instagram

В этом сезоне украшения играют главную роль в создании стильных образов. Не бойтесь экспериментировать — даже самый мелкий аксессуар может стать той деталью, которая полностью изменит ваш облик.

Ранее мы писали о том, какой ювелирный тренд из 90-х снова в моде.

Также мы сообщали, какие украшения для волос можно использовать в этом году.

мода тренды стиль украшения 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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