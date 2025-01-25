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Стильні прикраси 2025 року, які підкорять ваші серця

25 січня 2025 08:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні прикраси 2025 року — 5 головних трендів сезону
Прикраси. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — чудовий час для того, щоб освіжити свій стиль і додати до образу яскравих акцентів за допомогою прикрас. У холодну пору року, коли одяг часто стає більш стриманим, саме аксесуари допомагають зробити зовнішній вигляд цікавим і незвичним. Цього сезону тренди пропонують безліч варіантів для експериментів: від масивних браслетів до кольорових намист і перлин.

Про це пише "Elle".

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Масивні браслети

Легкі ланцюжки поступаються місцем великим і помітним браслетам. Дизайнери радять звернути увагу на об’ємні металеві браслети, аксесуари зі шкіри чи напівпрозорих матеріалів. Поєднуйте їх із базовим одягом у нейтральних тонах — це дозволить прикрасам стати головною "родзинкою" образу.

Масивні прикраси знову матимуть попит у 2025
Масивні прикраси. Фото з Instagram

Естетика 80-х

Мода 80-х років знову повертається, але з сучасним поглядом. Широкі позолочені намиста, великі сережки-кліпси та нашарування браслетів — ці елементи додають впевненості та шарму. До списку трендів також увійшли шпильки та брошки, які легко адаптувати навіть до найсучасніших луків.

Сережки-кліпси у тренді 2025 року
Сережки-кліпси. Фото з Instagram

Перли — класика на всі часи

Перлини цього сезону переживають справжній ренесанс. Для шанувальників мінімалізму пропонуються класичні намиста в один ряд. А тим, хто хоче спробувати щось нове, сподобаються чокери з перлів, прикрашені логотипами чи вишуканим декором.

Перли мають стильний вигляд у прикрасах
Перли у підвісці. Фото з Instagram

Витончені підвіски

Для тих, хто любить простоту, довгі підвіски на тонких ланцюжках або мотузках стануть ідеальним вибором. Вони гарно поєднуються зі светрами, блузами з комірцями чи одягом із V-подібним вирізом, додаючи нотку елегантності навіть найпростішому вбранню.

Лаконічні підвіски мають дуже витончений вигляд
Ніжна підвіска. Фото з Instagram

Великі ланцюжки-намиста

Ланцюжки великих розмірів — ще один must-have сезону. Їх можна носити з романтичними сукнями, діловими костюмами чи водолазками. Такий аксесуар створює цікавий контраст і додає образу виразності.

Довгі підвіски ідеально пасують до відкритого одягу
Довгий ланцюг. Фото з Instagram

Цього сезону прикраси відіграють головну роль у створенні стильних образів. Не бійтеся експериментувати — навіть найдрібніший аксесуар може стати тією деталлю, яка повністю змінить ваш вигляд.

Раніше ми писали про те, який ювелірний тренд з 90-х знову в моді.

Також ми повідомляли, які прикраси для волосся можна використовувати цього року.

мода тренди стиль прикраси 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:29 У Києві військовий зберігав зброю та патрони вдома, його судили

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