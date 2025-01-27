Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Стильные мужские стрижки 2025 — хиты года для всех возрастов arrow

Стильные мужские стрижки 2025 — хиты года для всех возрастов

27 января 2025 16:06
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные мужские стрижки 2025 — стильные идеи для каждого
Стильная мужская стрижка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В 2025 году прически говорят о человеке больше, чем любая социальная сеть. То, как выглядят ваши волосы, может рассказать о вашем характере, отношении к себе и даже об образе жизни. Это не просто деталь внешности, а настоящий маркер вашей индивидуальности.

В Vogue рассказали, на какие стрижки обратить внимание мужчинам.

Читайте также:

Стильные стрижки для мужчин

Минимулет — классика с современным акцентом

Мулет, звезда 1980-х, возвращается в обновленном виде — теперь это минимулет. В нем сочетается аккуратность и небольшая дерзость: короткие бока, четкие линии и немного удлинение сзади. Пол Мескаль доказал, что такая стрижка одинаково хорошо смотрится и в повседневной одежде, и с классическим костюмом. А Гарри Стайлз превратил ее в элемент своего ретро-образа.

Секрет этой прически — в деталях. Минимулет должен выглядеть аккуратно, даже если вы хотите добавить немного "рок-н-ролла" в свой стиль. Это доказали Харрис Дикинсон и Дрю Старки, сделав стрижку частью своего узнаваемого образа.

Мужские стрижки поражают разнообразием вариантов
Гарри Стайлз. Фото: Vogue

Бззкат с текстурой

Бзззкат — выбор для тех, кто ценит простоту и практичность. В 2025 году его делают более интересным благодаря текстуре и плавным переходам. Такая прическа идеально подходит для мужчин, которые хотят выглядеть стильно без сложного ухода.

Майкл Б. Джордан стал идеальным примером того, как простая стрижка может выглядеть эффектно. Его бззкат подчеркивает черты лица и в то же время сохраняет минималистичный вид. А Остин Батлер показал, что даже короткая стрижка может выглядеть не менее изящно, чем длинные уложенные волосы.

Стрижка бззкат набирает популярности
Майкл Б. Джордан. Фото: Vogue

Удлиненная челка — возвращение 1990-х

Прическа с длинными прядями и центральным пробором, которая стала культовой в 90-х, снова популярна. Ее универсальность — главное преимущество. Она подходит мужчинам с любой длиной волос и добавляет образу легкости.

Менни Джасинто мастерски сочетает ретро и современность в своем образе, выбирая удлиненную челку. Киллиан Мерфи, в свою очередь, экспериментирует с укладкой, меняя пробел в зависимости от настроения.

Универсальная мужская стрижка для каждого
Киллиан Мерфи. Фото: Vogue

Природные волны

Длинные волнистые волосы остаются вне времени. Дев Патель демонстрирует классический романтический стиль, а Тимоти Шаламе добавляет своему образу немного небрежности, подчеркивая текстуру волос. Чтобы поддерживать волнистые пряди в форме, выбирайте легкие средства для укладки — они добавят структурности, не утяжеляя волосы.

Звезды всегда имеют стильные прически
Тимоти Шаламе. Фото: Vogue

В 2025 году прическа может стать важным инструментом вашего самовыражения. Главное правило — не бойтесь экспериментировать и находите тот стиль, который подчеркнет вашу уникальность.

Ранее мы писали о том, какие стрижки являются лучшими для женщин в этом году.

Также мы сообщали, какая женская прическа возвращается к нам из прошлого.

мода тренды стрижки мужская мода стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:52 Фейки о счетах за газ — аферисты придумали, как выманить деньги

16:52 Эстония и ЕС поддержат Украину в борьбе с теневым флотом РФ

16:38 Популярные тренды интерьера — какой дизайн поразит всех в 2025

Эксклюзив

16:37 Генерал Ходжес рассказал, что не так с мобилизацией в Украине

16:35 ВСУ вышли с юга Великой Новоселки, — спикер ОСУВ "Хортица"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:35 Потеря документов на имущество — как вернуть право собственности

16:34 В Киев идет аномальное тепло — прогноз погоды на завтра

16:13 Тирасполь просит у Кишинева газа в долг — что обещают

16:12 Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест

15:40 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

16:52 Фейки о счетах за газ — аферисты придумали, как выманить деньги

16:52 Эстония и ЕС поддержат Украину в борьбе с теневым флотом РФ

16:38 Популярные тренды интерьера — какой дизайн поразит всех в 2025

Эксклюзив

16:37 Генерал Ходжес рассказал, что не так с мобилизацией в Украине

16:35 ВСУ вышли с юга Великой Новоселки, — спикер ОСУВ "Хортица"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:35 Потеря документов на имущество — как вернуть право собственности

16:34 В Киев идет аномальное тепло — прогноз погоды на завтра

16:13 Тирасполь просит у Кишинева газа в долг — что обещают

16:12 Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест

15:40 Копейки оставим Москве — кто за появление новых украинских монет

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать