Модные мужские стрижки 2025 — стильные идеи для каждого

Стильная мужская стрижка. Фото: Freepik

В 2025 году прически говорят о человеке больше, чем любая социальная сеть. То, как выглядят ваши волосы, может рассказать о вашем характере, отношении к себе и даже об образе жизни. Это не просто деталь внешности, а настоящий маркер вашей индивидуальности.

В Vogue рассказали, на какие стрижки обратить внимание мужчинам.

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Минимулет — классика с современным акцентом

Мулет, звезда 1980-х, возвращается в обновленном виде — теперь это минимулет. В нем сочетается аккуратность и небольшая дерзость: короткие бока, четкие линии и немного удлинение сзади. Пол Мескаль доказал, что такая стрижка одинаково хорошо смотрится и в повседневной одежде, и с классическим костюмом. А Гарри Стайлз превратил ее в элемент своего ретро-образа.

Секрет этой прически — в деталях. Минимулет должен выглядеть аккуратно, даже если вы хотите добавить немного "рок-н-ролла" в свой стиль. Это доказали Харрис Дикинсон и Дрю Старки, сделав стрижку частью своего узнаваемого образа.

Гарри Стайлз. Фото: Vogue

Бззкат с текстурой

Бзззкат — выбор для тех, кто ценит простоту и практичность. В 2025 году его делают более интересным благодаря текстуре и плавным переходам. Такая прическа идеально подходит для мужчин, которые хотят выглядеть стильно без сложного ухода.

Майкл Б. Джордан стал идеальным примером того, как простая стрижка может выглядеть эффектно. Его бззкат подчеркивает черты лица и в то же время сохраняет минималистичный вид. А Остин Батлер показал, что даже короткая стрижка может выглядеть не менее изящно, чем длинные уложенные волосы.

Майкл Б. Джордан. Фото: Vogue

Удлиненная челка — возвращение 1990-х

Прическа с длинными прядями и центральным пробором, которая стала культовой в 90-х, снова популярна. Ее универсальность — главное преимущество. Она подходит мужчинам с любой длиной волос и добавляет образу легкости.

Менни Джасинто мастерски сочетает ретро и современность в своем образе, выбирая удлиненную челку. Киллиан Мерфи, в свою очередь, экспериментирует с укладкой, меняя пробел в зависимости от настроения.

Киллиан Мерфи. Фото: Vogue

Природные волны

Длинные волнистые волосы остаются вне времени. Дев Патель демонстрирует классический романтический стиль, а Тимоти Шаламе добавляет своему образу немного небрежности, подчеркивая текстуру волос. Чтобы поддерживать волнистые пряди в форме, выбирайте легкие средства для укладки — они добавят структурности, не утяжеляя волосы.

Тимоти Шаламе. Фото: Vogue

В 2025 году прическа может стать важным инструментом вашего самовыражения. Главное правило — не бойтесь экспериментировать и находите тот стиль, который подчеркнет вашу уникальность.

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