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Стильні чоловічі стрижки 2025 — хіти року для будь-якого віку

27 січня 2025 16:06
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні чоловічі стрижки 2025 — стильні ідеї для кожного
Cтильна чоловіча стрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У 2025 році зачіски говорять про людину більше, ніж будь-яка соціальна мережа. Те, який має вигляд ваше волосся, може розповісти про ваш характер, ставлення до себе та навіть про спосіб життя. Це не просто деталь зовнішності, а справжній маркер вашої індивідуальності.

У Vogue розповіли, на які стрижки звернути увагу чоловікам.

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Мінімулет — класика з сучасним акцентом

Мулет, зірка 1980-х, повертається в оновленому вигляді — тепер це мінімулет. У ньому поєднується акуратність і невелика зухвалість: короткі боки, чіткі лінії та трохи подовження ззаду. Пол Мескаль довів, що така стрижка однаково добре виглядає і в повсякденному одязі, і з класичним костюмом. А Гаррі Стайлз перетворив її на елемент свого ретро-образу.

Секрет цієї зачіски — у деталях. Мінімулет має мати акуратний вигляд, навіть якщо ви прагнете додати трохи "рок-н-ролу" до свого стилю. Це довели Гарріс Дікінсон та Дрю Старкі, зробивши стрижку частиною свого впізнаваного образу.

Чоловічі стрижки вражають різноманітністю варіантів
Гаррі Стайлз. Фото: Vogue

Бззкат із текстурою

Бззкат — вибір для тих, хто цінує простоту та практичність. У 2025 році його роблять цікавішим завдяки текстурі та плавним переходам. Така зачіска ідеально підходить для чоловіків, які хочуть мати стильний вигляд без складного догляду.

Майкл Б. Джордан став ідеальним прикладом того, як проста стрижка може виглядати ефектно. Його бззкат підкреслює риси обличчя і водночас зберігає мінімалістичний вигляд. А Остін Батлер показав, що навіть коротка стрижка може мати не менш витончений вигляд, ніж довге укладене волосся.

Стрижка бззкат набирає популярності
Майкл Б. Джордан. Фото: Vogue

Подовжена гривка — повернення 1990-х

Зачіска з довгими пасмами та центральним проділом, яка стала культовою в 90-х, знову популярна. Її універсальність — головна перевага. Вона пасує чоловікам із будь-якою довжиною волосся та додає образу легкості.

Менні Джасінто майстерно поєднує ретро і сучасність у своєму образі, обираючи подовжену гривку. Кілліан Мерфі, в свою чергу, експериментує з укладанням, змінюючи пробіл залежно від настрою.

Універсальна чоловіча стрижка для кожного
Кілліан Мерфі. Фото: Vogue

Природні хвилі

Довге хвилясте волосся залишається поза часом. Дев Патель демонструє класичний романтичний стиль, а Тімоті Шаламе додає своєму образу трохи недбалості, підкреслюючи текстуру волосся. Щоб підтримувати хвилясті пасма у формі, обирайте легкі засоби для укладання — вони додадуть структурності, не обтяжуючи волосся.

Зірки завжди мають стильні зачіски
Тімоті Шаламе. Фото: Vogue

У 2025 році зачіска може стати важливим інструментом вашого самовираження. Головне правило — не бійтеся експериментувати і знаходьте той стиль, який підкреслить вашу унікальність.

Раніше ми писали про те, які стрижки є найкращими для жінок у цьому році.

Також ми повідомляли, яка жіноча зачіска повертається до нас з минулого.

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