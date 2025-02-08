Что носить весной вместо джинсов — 3 стильных варианта брюк

Девушка в стильном образе. Фото: Freepik

Обновлять гардероб к весне — это как открывать новую страницу в своем стиле. Хочется перемен, легкости и чего-то необычного, ведь джинсы, какими бы универсальными они ни были, порой надоедают. Почему бы не попробовать что-то свежее и интересное? Ведь есть и другие модели брюк.

Издание "24 канал" рассказало о брюках, которые не только имеют стильный вид, но и прекрасно заменят привычный деним в повседневных образах.

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Вельветовые брюки

Мягкие, теплые и приятные к телу — вельветовые брюки уже давно пытаются завоевать нашу любовь. Они отлично подходят для мартовских дней, когда еще прохладно, но хочется выглядеть свежо и стильно. Классические цвета — всегда беспроигрышный вариант, но если хочется экспериментов, смело выбирайте яркие оттенки.

Вельветовые брюки. Фото из Instagram

Палаццо

Широкие, легкие и невероятно женственные — палаццо не зря считаются базовой вещью в гардеробе. Черный — универсальный вариант, но весной стоит добавить немного света: белый, кремовый или нежно-бежевый будут смотреться особенно эффектно. А если нужно создать стильный офисный образ, серые палаццо в сочетании с жакетом станут идеальным решением.

Брюки палаццо. Фото из Instagram

Карго

Удобные, стильные и немного бунтарские — брюки карго уже несколько лет держатся в трендах. Они отлично дополняют кэжуальные образы, добавляя им расслабленности и современности. А еще дизайнеры продолжают экспериментировать: теперь в моде более легкие модели из парашютного материала, вдохновленные эстетикой 2000-х.

Брюки карго. Фото из Instagram

Не стоит забывать и о цветном дениме. Белый, серый или даже черный — отличная альтернатива классическим голубым джинсам. А для тех, кто любит элегантные силуэты, прекрасно подойдут брюки-сигареты со стрелками, которые идеально сочетаются с туфлями или лоферами.

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