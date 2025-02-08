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Стильні альтернативи джинсам на початок весни-2025

8 лютого 2025 18:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що носити навесні замість джинсів — 3 стильні варіанти штанів
Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Оновлювати гардероб на весну — це як відкривати нову сторінку у своєму стилі. Хочеться змін, легкості та чогось незвичного, адже джинси, якими б універсальними вони не були, часом набридають. Чому б не спробувати щось свіже та цікаве? Адже є і інші моделі штанів.

Видання "24 канал" розповіло про штани, які не лише мають стильний вигляд, а й чудово замінять звичний денім у повсякденних образах.

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Вельветові штани

М'які, теплі й приємні до тіла — вельветові штани вже давно намагаються завоювати нашу любов. Вони чудово підходять для березневих днів, коли ще прохолодно, але хочеться мати свіжий та стильний вигляд. Класичні кольори — завжди безпрограшний варіант, але якщо хочеться експериментів, сміливо обирайте яскраві відтінки.

Вельветові штани набирають популярності цього року
Вельветові штани. Фото з Instagram

Палаццо

Широкі, легкі та неймовірно жіночні — палаццо не дарма вважаються базовою річчю в гардеробі. Чорний — універсальний варіант, але навесні варто додати трохи світла: білий, кремовий чи ніжно-бежевий виглядатимуть особливо ефектно. А якщо потрібно створити стильний офісний образ, сірі палаццо в поєднанні з жакетом стануть ідеальним рішенням.

Штани палаццо мають стильний вигляд
Штани палаццо. Фото з Instagram

Карго

Зручні, стильні й трохи бунтарські — штани карго вже кілька років тримаються в трендах. Вони чудово доповнюють кежуальні образи, додаючи їм розслабленості й сучасності. А ще дизайнери продовжують експериментувати: тепер у моді легші моделі з парашутного матеріалу, натхненні естетикою 2000-х.

Карго підходять для зручних повсякденних образів
Штани карго. Фото з Instagram

Не варто забувати й про кольоровий денім. Білий, сірий або навіть чорний — відмінна альтернатива класичним блакитним джинсам. А для тих, хто любить елегантні силуети, чудово підійдуть штани-сигарети зі стрілками, які ідеально поєднуються з туфлями чи лоферами.

Раніше ми писали про те, за що модниці полюбили трикотажні штани.

Також ми повідомляли, які штани підкорюють модний подіум цього року.

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