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Стильные, но непрактичные — какую зимнюю обувь лучше не носить

17 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Обувь для гор, а не города - почему от нее лучше отказаться
Обувь на каблуке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Угги давно считаются королями зимней обуви, но в этом сезоне модницы и блогеры все чаще выбирают их стильную альтернативу — культовые мунбуты, или же луноходы. Эти дутые сапоги уже стали настоящей классикой зимних образов.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Moon Boot выглядят очень эффектно и подходят для зимних луков с пуховиками, шубами или даже дубленками. Главное их преимущество — водонепроницаемость и способность сохранять тепло даже при -35 °C.

Эти сапоги изначально создавались для прогулок по горнолыжным курортам: чтобы снять лыжи, надеть теплую обувь и насладиться какао или глинтвейном, любуясь зимними пейзажами. Поэтому неудивительно, что их часто можно увидеть в Куршевеле, Аспене или Буковеле.

Мунбуты снова приобретают популярность среди модниц
Мунбуты. Фото из Instagram

Особенности, о которых стоит знать

При всех плюсах, мунбуты имеют несколько интересных нюансов:

  • Габаритность. Из-за объемного дизайна они могут быть неудобными для прогулок по городу.
  • Универсальный размер. Выпускаются в диапазоне 39–41, так что идеально сесть на ногу может быть сложно.
  • Отсутствие "правого" или "левого" ботинка. Их можно носить как угодно — это удобно, но требует привычки.

В целом, мунбуты идеально подойдут для горных курортов или прогулок в холодную погоду, но для города они не всегда практичны. Хотя некоторые девушки все же выбирают их для городских образов. В этом случае стоит учесть, что сочетать их лучше всего с лосинами или узкими брюками.

Эта зимняя обувь модная, но не для города
Яркие мунбуты. Фото из Instagram

Таким образом, если вы мечтаете об эффектном зимнем аксессуаре и любите привлекать внимание, мунбуты станут отличным выбором. Однако перед покупкой подумайте, готовы ли вы мириться с их габаритностью и ограниченностью в стилизации. Ведь эта обувь — не только о комфорте, но и о смелом модном эксперименте.

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