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Стильні, але непрактичні — яке зимове взуття краще не носити

17 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Взуття для гір, а не міста — чому від нього краще відмовитись
Взуття на каблуці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Уггі давно вважаються королями зимового взуття, але цього сезону модниці та блогери все частіше обирають їх стильну альтернативу — культові мунбути, або ж місяцеходи. Ці дуті чоботи вже стали справжньою класикою зимових образів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Moon Boot мають дуже ефектний вигляд та підходять для зимових луків із пуховиками, шубами чи навіть дублянками. Головна їхня перевага — водонепроникність і здатність зберігати тепло навіть при -35°C.

Ці чоботи спершу створювалися для прогулянок гірськолижними курортами: щоб зняти лижі, вдягнути тепле взуття та насолодитися какао чи глінтвейном, милуючись зимовими краєвидами. Тому не дивно, що їх часто можна побачити в Куршевелі, Аспені чи Буковелі.

Мунбути знову набувають популярності серед модниць
Мунбути. Фото з Instagram

Особливості, про які варто знати

Попри всі плюси, мунбути мають кілька цікавих нюансів:

  • Габаритність. Через об’ємний дизайн вони можуть бути незручними для прогулянок містом.
  • Універсальний розмір. Випускаються в діапазоні 39–41, тож ідеально сісти на ногу може бути складно.
  • Відсутність "правого" чи "лівого" черевика. Їх можна носити як завгодно — це зручно, але потребує звички.

В цілому, мунбути ідеально підійдуть для гірських курортів або прогулянок у холодну погоду, але для міста вони не завжди практичні. Хоча деякі дівчата все ж обирають їх для міських образів. В такому випадку варто врахувати, що поєднувати їх найкраще з лосинами чи вузькими штанами.

Це зимове взуття модне, але не для міста
Яскраві мунбути. Фото з Instagram

Таким чином, якщо ви мрієте про ефектний зимовий аксесуар і любите привертати увагу, мунбути стануть чудовим вибором. Однак перед покупкою подумайте, чи готові ви миритися з їхньою габаритністю та обмеженістю в стилізації. Адже це взуття — не лише про комфорт, а й про сміливий модний експеримент.

Раніше ми писали про те, яке взуття носять усі модниці цього січня.

Також ми повідомляли, яку модель взуття на зиму обрала собі Надя Дорофєєва.

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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