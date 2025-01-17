Взуття для гір, а не міста — чому від нього краще відмовитись

Взуття на каблуці. Фото: Freepik

Уггі давно вважаються королями зимового взуття, але цього сезону модниці та блогери все частіше обирають їх стильну альтернативу — культові мунбути, або ж місяцеходи. Ці дуті чоботи вже стали справжньою класикою зимових образів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Moon Boot мають дуже ефектний вигляд та підходять для зимових луків із пуховиками, шубами чи навіть дублянками. Головна їхня перевага — водонепроникність і здатність зберігати тепло навіть при -35°C.

Ці чоботи спершу створювалися для прогулянок гірськолижними курортами: щоб зняти лижі, вдягнути тепле взуття та насолодитися какао чи глінтвейном, милуючись зимовими краєвидами. Тому не дивно, що їх часто можна побачити в Куршевелі, Аспені чи Буковелі.

Мунбути. Фото з Instagram

Особливості, про які варто знати

Попри всі плюси, мунбути мають кілька цікавих нюансів:

Габаритність. Через об’ємний дизайн вони можуть бути незручними для прогулянок містом.

Через об’ємний дизайн вони можуть бути незручними для прогулянок містом. Універсальний розмір. Випускаються в діапазоні 39–41, тож ідеально сісти на ногу може бути складно.

Випускаються в діапазоні 39–41, тож ідеально сісти на ногу може бути складно. Відсутність "правого" чи "лівого" черевика. Їх можна носити як завгодно — це зручно, але потребує звички.

В цілому, мунбути ідеально підійдуть для гірських курортів або прогулянок у холодну погоду, але для міста вони не завжди практичні. Хоча деякі дівчата все ж обирають їх для міських образів. В такому випадку варто врахувати, що поєднувати їх найкраще з лосинами чи вузькими штанами.

Яскраві мунбути. Фото з Instagram

Таким чином, якщо ви мрієте про ефектний зимовий аксесуар і любите привертати увагу, мунбути стануть чудовим вибором. Однак перед покупкою подумайте, чи готові ви миритися з їхньою габаритністю та обмеженістю в стилізації. Адже це взуття — не лише про комфорт, а й про сміливий модний експеримент.

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