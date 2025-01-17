Взуття для гір, а не міста — чому від нього краще відмовитись

Стильні, але непрактичні — яке зимове взуття краще не носити
Уггі давно вважаються королями зимового взуття, але цього сезону модниці та блогери все частіше обирають їх стильну альтернативу — культові мунбути, або ж місяцеходи. Ці дуті чоботи вже стали справжньою класикою зимових образів.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому мунбути такі популярні
Moon Boot мають дуже ефектний вигляд та підходять для зимових луків із пуховиками, шубами чи навіть дублянками. Головна їхня перевага — водонепроникність і здатність зберігати тепло навіть при -35°C.
Ці чоботи спершу створювалися для прогулянок гірськолижними курортами: щоб зняти лижі, вдягнути тепле взуття та насолодитися какао чи глінтвейном, милуючись зимовими краєвидами. Тому не дивно, що їх часто можна побачити в Куршевелі, Аспені чи Буковелі.
Особливості, про які варто знати
Попри всі плюси, мунбути мають кілька цікавих нюансів:
- Габаритність. Через об’ємний дизайн вони можуть бути незручними для прогулянок містом.
- Універсальний розмір. Випускаються в діапазоні 39–41, тож ідеально сісти на ногу може бути складно.
- Відсутність "правого" чи "лівого" черевика. Їх можна носити як завгодно — це зручно, але потребує звички.
В цілому, мунбути ідеально підійдуть для гірських курортів або прогулянок у холодну погоду, але для міста вони не завжди практичні. Хоча деякі дівчата все ж обирають їх для міських образів. В такому випадку варто врахувати, що поєднувати їх найкраще з лосинами чи вузькими штанами.
Таким чином, якщо ви мрієте про ефектний зимовий аксесуар і любите привертати увагу, мунбути стануть чудовим вибором. Однак перед покупкою подумайте, чи готові ви миритися з їхньою габаритністю та обмеженістю в стилізації. Адже це взуття — не лише про комфорт, а й про сміливий модний експеримент.
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