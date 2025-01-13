Альтернатива обычным угги - обувь, которую хочется носить каждый день

Девушка в стильных сапогах. Фото: Freepik

Мир постоянно меняется, и вместе с ним трансформируется и наше отношение к моде. Пандемия заставила нас привыкнуть к домашней одежде, а современная экономическая ситуация лишь закрепила любовь к удобству. Теперь комфортные вещи, такие как мягкие тапочки, стали частью не только домашнего гардероба, но и выходных образов.

Об этом сообщает Vogue.

Читайте также:

В январе, когда праздничная эйфория постепенно угасает, самое время добавить в свою жизнь немного уюта. Возможно, это именно тот момент, когда стоит оставить высокие сапоги в шкафу?

Тапочки в тренде 2025

Сегодня даже самые большие приверженцы классики имеют в своем арсенале пару уютных тапочек. Кроксы, угги или их стильные аналоги стали идеальным выбором для прогулки с собакой, быстрого похода в магазин или даже встречи с друзьями.

Зима 2024/2025 окончательно подтвердила: удобство — это новая мода. Звезды тоже не остаются в стороне. Например, недавно Рианна появилась в Нью-Йорке в стильных тапочках из коллекции Palace x Ugg Tasman. Она доказала, что даже простая обувь может стать яркой деталью образа.

Тапочки из коллекции Palace x Ugg Tasman. Фото: скриншот видео

Дизайнерские акценты

В этом сезоне дизайнеры предлагают смелые решения, которые делают тапочки главным акцентом. Например, JW Anderson сочетает теплые пантуфли с мини-платьями или легкими шортами.

JW Anderson. Фото: Vogue

А Miu Miu создали роскошные модели из кожи, которые невероятно элегантно смотрятся в комбинации с длинными пальто или шелковыми платьями. Теперь тапочки — это не просто про комфорт, но и про стиль, который говорит о вашей уверенности и любви к себе.

Miu Miu. Фото: Vogue

Тапочки — ваш идеальный выбор в январе

Этой зимой тапочки выходят за пределы дома, становясь символом тепла, уюта и свободы от стереотипов. Они подходят для всего — от повседневных дел до активных выходных. А главное — позволяют чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, какая зимняя обувь в моде в этом сезоне.