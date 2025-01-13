Альтернатива звичайним уггі — взуття, яке хочеться носити кожен день

Дівчина в стильних чоботах. Фото: Freepik

Світ постійно змінюється, і разом із ним трансформується й наше ставлення до моди. Пандемія змусила нас звикнути до домашнього одягу, а сучасна економічна ситуація лише закріпила любов до зручності. Тепер комфортні речі, як-от м’які капці, стали частиною не лише домашнього гардероба, а й вихідних образів.

Про це повідомляє Vogue.

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Капці в тренді 2025

Сьогодні навіть найбільші прихильники класики мають у своєму арсеналі пару затишних капців. Крокси, уггі або їх стильні аналоги стали ідеальним вибором для прогулянки з собакою, швидкого походу до магазину чи навіть зустрічі з друзями.

Зима 2024/2025 остаточно підтвердила: зручність — це нова мода. Зірки теж не залишаються осторонь. Наприклад, нещодавно Ріанна з’явилася в Нью-Йорку у стильних капцях із колекції Palace x Ugg Tasman. Вона довела, що навіть просте взуття може стати яскравою деталлю образу.

Капці із колекції Palace x Ugg Tasman. Фото: скриншот відео

Дизайнерські акценти

Цього сезону дизайнери пропонують сміливі рішення, які роблять капці головним акцентом. Наприклад, JW Anderson поєднує теплі пантофлі з міні сукнями чи легкими шортами.

JW Anderson. Фото: Vogue

А Miu Miu створили розкішні моделі зі шкіри, які мають неймовірно елегантний вигляд в комбінації з довгими пальтами чи шовковими сукнями. Тепер капці — це не просто про комфорт, а про стиль, який говорить про вашу впевненість і любов до себе.

Miu Miu. Фото: Vogue

Капці — ваш ідеальний вибір у січні

Цієї зими капці виходять за межі дому, стаючи символом тепла, затишку й свободи від стереотипів. Вони пасують для всього — від повсякденних справ до активних вихідних. А головне — дозволяють почуватися впевнено в будь-якій ситуації.

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