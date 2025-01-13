Альтернатива звичайним уггі — взуття, яке хочеться носити кожен день

Стильне зимове взуття, яке обирають усі модниці у січні 2025
Світ постійно змінюється, і разом із ним трансформується й наше ставлення до моди. Пандемія змусила нас звикнути до домашнього одягу, а сучасна економічна ситуація лише закріпила любов до зручності. Тепер комфортні речі, як-от м’які капці, стали частиною не лише домашнього гардероба, а й вихідних образів.
Про це повідомляє Vogue.
У січні, коли святкова ейфорія поступово згасає, саме час додати у своє життя трохи затишку. Можливо, це саме той момент, коли варто залишити високі чоботи в шафі?
Капці в тренді 2025
Сьогодні навіть найбільші прихильники класики мають у своєму арсеналі пару затишних капців. Крокси, уггі або їх стильні аналоги стали ідеальним вибором для прогулянки з собакою, швидкого походу до магазину чи навіть зустрічі з друзями.
Зима 2024/2025 остаточно підтвердила: зручність — це нова мода. Зірки теж не залишаються осторонь. Наприклад, нещодавно Ріанна з’явилася в Нью-Йорку у стильних капцях із колекції Palace x Ugg Tasman. Вона довела, що навіть просте взуття може стати яскравою деталлю образу.
Дизайнерські акценти
Цього сезону дизайнери пропонують сміливі рішення, які роблять капці головним акцентом. Наприклад, JW Anderson поєднує теплі пантофлі з міні сукнями чи легкими шортами.
А Miu Miu створили розкішні моделі зі шкіри, які мають неймовірно елегантний вигляд в комбінації з довгими пальтами чи шовковими сукнями. Тепер капці — це не просто про комфорт, а про стиль, який говорить про вашу впевненість і любов до себе.
Капці — ваш ідеальний вибір у січні
Цієї зими капці виходять за межі дому, стаючи символом тепла, затишку й свободи від стереотипів. Вони пасують для всього — від повсякденних справ до активних вихідних. А головне — дозволяють почуватися впевнено в будь-якій ситуації.
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