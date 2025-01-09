Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Стильная зимняя обувь 2025 — что в тренде в этом сезоне arrow

Стильная зимняя обувь 2025 — что в тренде в этом сезоне

9 января 2025 11:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самая модная зимняя обувь 2025 — стильные идеи, которые покорят эту зиму
Девушка в стильной обуви. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Когда за окном погода меняется со снега на дождь, а под ногами лишь лужи и слякоть, выбор зимней обуви становится настоящим вызовом. Как сохранить ноги теплыми и сухими и при этом выглядеть стильно?

Новини.LIVE предлагает рассмотреть несколько вариантов, которые помогут пережить эту зиму.

Читайте также:

Какая обувь является трендовой в этом сезоне

Грубая подошва — практичный выбор для любой погоды

Кожаные ботинки с массивной подошвой — настоящий must-have для зимы. Они прекрасно сочетаются с джинсами, теплыми костюмами или даже платьями. А грубая подошва не только добавляет устойчивости, но и защищает от мокроты и холодного снега. Идеальный выбор для тех, кто ценит универсальность и комфорт.

Ботинки с грубой подошвой подойдут каждой этой зимой
Ботинки с грубой подошвой. Фото из Instagram

Хайкеры — для тех, кто боится мороза

Ботинки в стиле хайкер отлично подойдут для активных прогулок даже в суровую погоду. Чтобы они выглядели гармонично, обращайте внимание на:

  • среднюю высоту — она добавляет легкости образу;
  • округлый носок — для стильного вида;
  • подошву с рельефом.

Эту обувь можно легко сочетать с пальто или пуховиком, создавая стильные зимние луки.

Хайкеры отличный выбор в холодное время
Хайкеры. Фото из Instagram

Высокие сапоги 

Сапоги до колена — незаменимый вариант как для прогулок, так и для более официальных случаев. Чтобы выбрать лучшую пару, стоит учесть:

  • натуральный мех внутри — для сохранения тепла;
  • кожу или замшу, обработанную водоотталкивающим спреем;
  • аккуратную внутреннюю подкладку, которая не будет делать ноги визуально больше.

Попробуйте трендовые модели в стиле вестерн или байкерские сапоги — они добавят характера вашему образу.

Высокие сапоги выглядят элегантно
Высокие сапоги. Фото из Instagram

Угги — уют превыше всего

  • Классические замшевые модели — идеальный выбор для сухой зимы.
  • Кожаные угги — более практичный вариант для слякоти.
    Не забудьте про теплые носки, чтобы создать полностью уютный комплект.
Угги практичный вариант на зиму
Угги. Фото из Instagram

Дутики — для самых холодных дней

Эта обувь разработана специально для морозов и снежных заносов. К тому же дутики прекрасно сочетаются со спортивными костюмами или джинсами.

Дутики больше не о стиле, а о тепле
Дутики. Фото из Instagram

Они добавляют игривости зимним образам, особенно в сочетании с пуховиками, миди-юбками или классическими брюками.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки будут в моде в этом году.

Также мы сообщали, какую обувь на зиму себе выбрала Дорофеева.

мода тренды обувь стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

12:31 Петиция о запрете раздачи тысячи гривен — Зеленский ответил

12:21 Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

12:12 Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

12:11 ВР приняла законопроект о базовой военной подготовке — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:00 Запрещенные вещи в маршрутках — что нельзя перевозить пассажирам

11:59 Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

11:49 Бедность среди населения выросла — ученая назвала причины

11:37 Украинка рассказала о катастрофическом пожаре в Лос-Анджелесе

11:31 Зеленский выразил США поддержку из-за пожаров в Калифорнии

12:31 Петиция о запрете раздачи тысячи гривен — Зеленский ответил

12:21 Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

12:12 Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

12:11 ВР приняла законопроект о базовой военной подготовке — детали

12:00 Запрещенные вещи в маршрутках — что нельзя перевозить пассажирам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:59 Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

11:49 Бедность среди населения выросла — ученая назвала причины

11:37 Украинка рассказала о катастрофическом пожаре в Лос-Анджелесе

11:31 Зеленский выразил США поддержку из-за пожаров в Калифорнии

11:29 Новый китайский вирус уже в Одесской области — сколько больных

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья