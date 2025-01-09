Самая модная зимняя обувь 2025 — стильные идеи, которые покорят эту зиму

Девушка в стильной обуви. Фото: Freepik

Когда за окном погода меняется со снега на дождь, а под ногами лишь лужи и слякоть, выбор зимней обуви становится настоящим вызовом. Как сохранить ноги теплыми и сухими и при этом выглядеть стильно?

Новини.LIVE предлагает рассмотреть несколько вариантов, которые помогут пережить эту зиму.

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Грубая подошва — практичный выбор для любой погоды

Кожаные ботинки с массивной подошвой — настоящий must-have для зимы. Они прекрасно сочетаются с джинсами, теплыми костюмами или даже платьями. А грубая подошва не только добавляет устойчивости, но и защищает от мокроты и холодного снега. Идеальный выбор для тех, кто ценит универсальность и комфорт.

Ботинки с грубой подошвой. Фото из Instagram

Хайкеры — для тех, кто боится мороза

Ботинки в стиле хайкер отлично подойдут для активных прогулок даже в суровую погоду. Чтобы они выглядели гармонично, обращайте внимание на:

среднюю высоту — она добавляет легкости образу;

округлый носок — для стильного вида;

подошву с рельефом.

Эту обувь можно легко сочетать с пальто или пуховиком, создавая стильные зимние луки.

Хайкеры. Фото из Instagram

Высокие сапоги

Сапоги до колена — незаменимый вариант как для прогулок, так и для более официальных случаев. Чтобы выбрать лучшую пару, стоит учесть:

натуральный мех внутри — для сохранения тепла;

кожу или замшу, обработанную водоотталкивающим спреем;

аккуратную внутреннюю подкладку, которая не будет делать ноги визуально больше.

Попробуйте трендовые модели в стиле вестерн или байкерские сапоги — они добавят характера вашему образу.

Высокие сапоги. Фото из Instagram

Угги — уют превыше всего

Классические замшевые модели — идеальный выбор для сухой зимы.

Кожаные угги — более практичный вариант для слякоти.

Не забудьте про теплые носки, чтобы создать полностью уютный комплект.

Угги. Фото из Instagram

Дутики — для самых холодных дней

Эта обувь разработана специально для морозов и снежных заносов. К тому же дутики прекрасно сочетаются со спортивными костюмами или джинсами.

Дутики. Фото из Instagram

Они добавляют игривости зимним образам, особенно в сочетании с пуховиками, миди-юбками или классическими брюками.

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