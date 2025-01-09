Самая модная зимняя обувь 2025 — стильные идеи, которые покорят эту зиму

Стильная зимняя обувь 2025 — что в тренде в этом сезоне
Когда за окном погода меняется со снега на дождь, а под ногами лишь лужи и слякоть, выбор зимней обуви становится настоящим вызовом. Как сохранить ноги теплыми и сухими и при этом выглядеть стильно?
Новини.LIVE предлагает рассмотреть несколько вариантов, которые помогут пережить эту зиму.
Какая обувь является трендовой в этом сезоне
Грубая подошва — практичный выбор для любой погоды
Кожаные ботинки с массивной подошвой — настоящий must-have для зимы. Они прекрасно сочетаются с джинсами, теплыми костюмами или даже платьями. А грубая подошва не только добавляет устойчивости, но и защищает от мокроты и холодного снега. Идеальный выбор для тех, кто ценит универсальность и комфорт.
Хайкеры — для тех, кто боится мороза
Ботинки в стиле хайкер отлично подойдут для активных прогулок даже в суровую погоду. Чтобы они выглядели гармонично, обращайте внимание на:
- среднюю высоту — она добавляет легкости образу;
- округлый носок — для стильного вида;
- подошву с рельефом.
Эту обувь можно легко сочетать с пальто или пуховиком, создавая стильные зимние луки.
Высокие сапоги
Сапоги до колена — незаменимый вариант как для прогулок, так и для более официальных случаев. Чтобы выбрать лучшую пару, стоит учесть:
- натуральный мех внутри — для сохранения тепла;
- кожу или замшу, обработанную водоотталкивающим спреем;
- аккуратную внутреннюю подкладку, которая не будет делать ноги визуально больше.
Попробуйте трендовые модели в стиле вестерн или байкерские сапоги — они добавят характера вашему образу.
Угги — уют превыше всего
- Классические замшевые модели — идеальный выбор для сухой зимы.
- Кожаные угги — более практичный вариант для слякоти.
Не забудьте про теплые носки, чтобы создать полностью уютный комплект.
Дутики — для самых холодных дней
Эта обувь разработана специально для морозов и снежных заносов. К тому же дутики прекрасно сочетаются со спортивными костюмами или джинсами.
Они добавляют игривости зимним образам, особенно в сочетании с пуховиками, миди-юбками или классическими брюками.
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