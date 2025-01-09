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Стильне зимове взуття 2025 — що в тренді цього сезону

9 січня 2025 11:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніше зимове взуття 2025 — стильні ідеї, які підкорять цю зиму
Дівчина у стильному взутті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Коли за вікном погода міняється зі снігу на дощ, а під ногами лише калюжі та сльота, вибір зимового взуття стає справжнім викликом. Як зберегти ноги теплими та сухими й при цьому мати стильний вигляд?

Новини.LIVE пропонує розглянути кілька варіантів, які допоможуть пережити цю зиму.

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Груба підошва — практичний вибір для будь-якої погоди

Шкіряні черевики з масивною підошвою — справжній must-have для зими. Вони чудово поєднуються з джинсами, теплими костюмами чи навіть сукнями. А груба підошва не лише додає стійкості, а й захищає від мокроти та холодного снігу. Ідеальний вибір для тих, хто цінує універсальність і комфорт.

Черевики з грубою підошвою підійдуть кожній цієї зими
Черевики з грубою підошвою. Фото з Instagram

Хайкери — для тих, хто боїться морозу

Черевики в стилі хайкер чудово підійдуть для активних прогулянок навіть у сувору погоду. Щоб вони мали гармонійний вигляд, звертайте увагу на:

  • середню висоту — вона додає легкості образу;
  • округлий носок — для стильного вигляду;
  • підошву з рельєфом.

Це взуття можна легко поєднувати з пальто чи пуховиком, створюючи стильні зимові луки.

Хайкери чудовий вибір в холодну пору
Хайкери. Фото з Instagram

Високі чоботи 

Чоботи до коліна — незамінний варіант як для прогулянок, так і для більш офіційних випадків. Щоб обрати найкращу пару, варто врахувати:

  • натуральне хутро усередині — для збереження тепла;
  • шкіру чи замшу, оброблену водовідштовхувальним спреєм;
  • акуратну внутрішню підкладку, яка не робитиме ноги візуально більшими.

Спробуйте трендові моделі у стилі вестерн або байкерські чоботи — вони додадуть характеру вашому образу.

Високі чоботи мають елегантний вигляд
Високі чоботи. Фото з Instagram

Уггі — затишок понад усе

  • Класичні замшеві моделі — ідеальний вибір для сухої зими.
  • Кожані уггі — більш практичний варіант для сльоти.
    Не забудьте про теплі шкарпетки, щоб створити повністю затишний комплект.
Уггі практичний варіант на зиму
Уггі. Фото з Instagram

Дутики — для найхолодніших днів

Це взуття розроблене спеціально для морозів і снігових заметів. До того ж дутики чудово поєднуються зі спортивними костюмами чи джинсами.

Дутики більше не про стиль, а тепло
Дутики. Фото з Instagram

Вони додають грайливості зимовим образам, особливо в поєднанні з пуховиками, міді-спідницями чи класичними штанами.

Раніше ми писали про те, які кросівки будуть в моді цього року.

Також ми повідомляли, яке взуття на зиму собі обрала Дорофєєва.

 

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