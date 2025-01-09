Наймодніше зимове взуття 2025 — стильні ідеї, які підкорять цю зиму

Стильне зимове взуття 2025 — що в тренді цього сезону
Коли за вікном погода міняється зі снігу на дощ, а під ногами лише калюжі та сльота, вибір зимового взуття стає справжнім викликом. Як зберегти ноги теплими та сухими й при цьому мати стильний вигляд?
Новини.LIVE пропонує розглянути кілька варіантів, які допоможуть пережити цю зиму.
Яке взуття є трендовим цього сезону
Груба підошва — практичний вибір для будь-якої погоди
Шкіряні черевики з масивною підошвою — справжній must-have для зими. Вони чудово поєднуються з джинсами, теплими костюмами чи навіть сукнями. А груба підошва не лише додає стійкості, а й захищає від мокроти та холодного снігу. Ідеальний вибір для тих, хто цінує універсальність і комфорт.
Хайкери — для тих, хто боїться морозу
Черевики в стилі хайкер чудово підійдуть для активних прогулянок навіть у сувору погоду. Щоб вони мали гармонійний вигляд, звертайте увагу на:
- середню висоту — вона додає легкості образу;
- округлий носок — для стильного вигляду;
- підошву з рельєфом.
Це взуття можна легко поєднувати з пальто чи пуховиком, створюючи стильні зимові луки.
Високі чоботи
Чоботи до коліна — незамінний варіант як для прогулянок, так і для більш офіційних випадків. Щоб обрати найкращу пару, варто врахувати:
- натуральне хутро усередині — для збереження тепла;
- шкіру чи замшу, оброблену водовідштовхувальним спреєм;
- акуратну внутрішню підкладку, яка не робитиме ноги візуально більшими.
Спробуйте трендові моделі у стилі вестерн або байкерські чоботи — вони додадуть характеру вашому образу.
Уггі — затишок понад усе
- Класичні замшеві моделі — ідеальний вибір для сухої зими.
- Кожані уггі — більш практичний варіант для сльоти.
Не забудьте про теплі шкарпетки, щоб створити повністю затишний комплект.
Дутики — для найхолодніших днів
Це взуття розроблене спеціально для морозів і снігових заметів. До того ж дутики чудово поєднуються зі спортивними костюмами чи джинсами.
Вони додають грайливості зимовим образам, особливо в поєднанні з пуховиками, міді-спідницями чи класичними штанами.
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