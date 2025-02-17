Главная стрижка 2025 года — флиппи-боб в стиле Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американская звезда Ким Кардашьян снова задает тренды в мире красоты. Хотя последние несколько лет она оставалась верной своим фирменным длинным темным локонам, ее новая прическа — короткий боб — уже привлекла внимание модных экспертов и поклонников.

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Звезда появилась с обновленным образом на The Fifteen Percent Pledge Gala, и все взгляды были прикованы к ее идеально уложенным волосам. По словам ее личного стилиста Криса Эпплтона, в этот раз они пошли на смелый шаг — отрезали почти 18 сантиметров! В результате получилась длина до подбородка с четким боковым пробором, а сам боб имел эффектный блеск и гладкость, которые буквально отражали свет.

Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Такой стиль называют "флиппи-боб", и он уже успел завоевать популярность среди звезд. До Ким его примерили ее сестра Кендалл Дженнер и модель Лори Харви. Главное преимущество этой прически — она добавляет образу элегантности, но в то же время выглядит свежо и современно. Это идеальный вариант для тех, кто хочет обновить стрижку, но не готов к радикальным изменениям вроде пикси.

Новая стрижка Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Несмотря на эффектный вид, "флиппи" не требует сложного ухода. Главное — обеспечить волосам гладкость и легкую фиксацию. Стилисты советуют наносить кондиционер для минимизации пушистости, сушить волосы феном, используя круглую щетку или выпрямитель, а кончики слегка подкручивать наружу. Легкая фиксация лаком поможет сохранить форму прически на целый день.

С учетом того, что каждый бьюти-эксперимент Ким Кардашьян мгновенно становится модным трендом, можно не сомневаться — боб "флиппи" будет одной из самых популярных причесок 2025 года.

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