Головна стрижка 2025 року — фліппі-боб у стилі Кім Кардаш’ян

Кім Кардаш’ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американська зірка Кім Кардаш’ян знову завдає тренди у світі краси. Хоча останні кілька років вона залишалася вірною своїм фірмовим довгим темним локонам, її нова зачіска — короткий боб — уже привернула увагу модних експертів та шанувальників.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Новий варіант стрижки боб набирає популярності

Зірка з’явилася з оновленим образом на The Fifteen Percent Pledge Gala, і всі погляди були прикуті до її ідеально вкладеного волосся. За словами її особистого стиліста Кріса Епплтона, цього разу вони пішли на сміливий крок — відрізали майже 18 сантиметрів! В результаті вийшла довжина до підборіддя з чітким бічним проділом, а сам боб мав ефектний блиск і гладкість, які буквально віддзеркалювали світло.

Кім Кардаш’ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Такий стиль називають "фліппі-боб", і він вже встиг завоювати популярність серед зірок. До Кім його приміряли її сестра Кендалл Дженнер та модель Лорі Харві. Головна перевага цієї зачіски — вона додає образу елегантності, але водночас має свіжий та сучасний вигляд. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче оновити стрижку, але не готовий до радикальних змін на кшталт піксі.

Нова стрижка Кардаш’ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Попри ефектний вигляд, "фліппі" не потребує складного догляду. Головне — забезпечити волоссю гладкість і легку фіксацію. Стилісти радять наносити кондиціонер для мінімізації пухнастості, сушити волосся феном, використовуючи круглу щітку або випрямляч, а кінчики злегка підкручувати назовні. Легка фіксація лаком допоможе зберегти форму зачіски на цілий день.

З урахуванням того, що кожен б’юті-експеримент Кім Кардаш’ян миттєво стає модним трендом, можна не сумніватися — боб "фліппі" буде однією з найпопулярніших зачісок 2025 року.

Раніше ми писали про те, яка стрижка вважається найбільш універсальною.

Також ми повідомляли, які варіанти коротких стрижок будуть в тренді цього року.