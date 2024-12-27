Трендовая юбка, которая поразит всех — идеи для эффектных образов

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Юбки с пайетками уже давно стали любимцами среди модниц, ведь они способны превратить любой образ в настоящий праздник. Но как носить столь яркую вещь не только на Новый год, но и в повседневной жизни? Оказывается, это вполне возможно!

Cтилист Елена Шевченко в своем Instagram поделилась идеями, которые помогут интегрировать блеск в будничный гардероб и выглядеть волшебно каждый день.

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Как носить юбку с пайетками

Главное правило стиля с юбкой с пайетками — найти баланс. Сверкающая текстура юбки сама по себе является главным акцентом, поэтому ее нужно сочетать с чем-то простым и нейтральным. Например:

Футболка — обычная однотонная футболка прекрасно сбалансирует блеск и сделает образ более непринужденным.

— обычная однотонная футболка прекрасно сбалансирует блеск и сделает образ более непринужденным. Кардиган или свитер — теплые, уютные вещи идеально подходят для осенних или зимних образов.

— теплые, уютные вещи идеально подходят для осенних или зимних образов. Пиджак — строгий пиджак с четкими линиями придает элегантность.

— строгий пиджак с четкими линиями придает элегантность. Худи — стильный и удобный вариант для повседневного образа в стиле кэжуал.

Что касается обуви, выбирайте максимально простые варианты: лоферы, кеды или босоножки на невысоком каблуке.

Идеи образов с юбкой с пайетками

Юбка с пайетками и однотонный топ

Этот вариант — беспроигрышная классика для праздников или вечеринок. Сочетайте блестящую мини или миди-юбку с черным или белым топом. Простота верха уравновешивает яркость юбки, создавая гармоничный и стильный образ.

Юбка с топом. Фото с Instagram

Юбка с пайетками и пиджак

Хотите выглядеть изысканно? Добавьте классический пиджак черного, синего или коричневого цвета. Такой образ подходит как для вечерних мероприятий, так и для офиса. Туфли на каблуке сделают ваш стиль еще более элегантным.

Юбка с пиджаком. Фото с Instagram

Юбка с пайетками и худи

Это необычное сочетание для тех, кто любит экспериментировать. Наденьте простое однотонное худи (серого или черного цвета), и образ в стиле streetwear вам обеспечен. К этому прекрасно подойдут стильные кроссовки или ботильоны.

Юбка под свитшот. Фото с Instagram

Пайетки — это не только для праздников

Вместо того чтобы прятать блестящую юбку к следующему Новому году, используйте ее в качестве базы для стильных экспериментов. Главное — правильное сочетание фактур и акцентов.

Такая одежда придает уверенность и позволяет выглядеть ярко даже в обычный будний день. Так что не бойтесь блистать — модные эксперименты всегда к лицу.

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