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Стильная юбка 2025 — с чем носить, чтобы все восхищались

27 декабря 2024 11:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовая юбка, которая поразит всех — идеи для эффектных образов
Девушка в юбке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Юбки с пайетками уже давно стали любимцами среди модниц, ведь они способны превратить любой образ в настоящий праздник. Но как носить столь яркую вещь не только на Новый год, но и в повседневной жизни? Оказывается, это вполне возможно!

Cтилист Елена Шевченко в своем Instagram поделилась идеями, которые помогут интегрировать блеск в будничный гардероб и выглядеть волшебно каждый день.

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Как носить юбку с пайетками

Главное правило стиля с юбкой с пайетками — найти баланс. Сверкающая текстура юбки сама по себе является главным акцентом, поэтому ее нужно сочетать с чем-то простым и нейтральным. Например:

  • Футболка — обычная однотонная футболка прекрасно сбалансирует блеск и сделает образ более непринужденным.
  • Кардиган или свитер — теплые, уютные вещи идеально подходят для осенних или зимних образов.
  • Пиджак — строгий пиджак с четкими линиями придает элегантность.
  • Худи — стильный и удобный вариант для повседневного образа в стиле кэжуал.

Что касается обуви, выбирайте максимально простые варианты: лоферы, кеды или босоножки на невысоком каблуке.

Идеи образов с юбкой с пайетками

Юбка с пайетками и однотонный топ

Этот вариант — беспроигрышная классика для праздников или вечеринок. Сочетайте блестящую мини или миди-юбку с черным или белым топом. Простота верха уравновешивает яркость юбки, создавая гармоничный и стильный образ.

Юбка в комбинации с топом выглядит стильно.
Юбка с топом. Фото с Instagram

Юбка с пайетками и пиджак

Хотите выглядеть изысканно? Добавьте классический пиджак черного, синего или коричневого цвета. Такой образ подходит как для вечерних мероприятий, так и для офиса. Туфли на каблуке сделают ваш стиль еще более элегантным.

Юбку можно дополнить пиджаком.
Юбка с пиджаком. Фото с Instagram

Юбка с пайетками и худи

Это необычное сочетание для тех, кто любит экспериментировать. Наденьте простое однотонное худи (серого или черного цвета), и образ в стиле streetwear вам обеспечен. К этому прекрасно подойдут стильные кроссовки или ботильоны.

Юбка и худые выглядят непринужденно.
Юбка под свитшот. Фото с Instagram

Пайетки — это не только для праздников

Вместо того чтобы прятать блестящую юбку к следующему Новому году, используйте ее в качестве базы для стильных экспериментов. Главное — правильное сочетание фактур и акцентов.

Такая одежда придает уверенность и позволяет выглядеть ярко даже в обычный будний день. Так что не бойтесь блистать — модные эксперименты всегда к лицу.

Раньше мы писали о том, о какой юбке в 2025 году будут мечтать все.

Также мы сообщали, какие жакеты самые трендовые будут в следующем году.

мода вещи стиль юбки 2025 год

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12:24 Акции корейских компаний упали из-за "Игры в кальмара" — причина

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