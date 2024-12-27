Трендова спідниця, яка вразить усіх — ідеї для ефектних образів

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Спідниці з паєтками вже давно стали улюбленцями серед модниць, адже вони здатні перетворити будь-який образ на справжнє свято. Але як носити таку яскраву річ не лише на Новий рік, а й у повсякденному житті? Виявляється, це цілком можливо!

Cтилістка Олена Шевченко у своєму Instagram поділилась ідеями, які допоможуть інтегрувати блиск у буденний гардероб і мати чарівний вигляд кожного дня.

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Як носити спідницю з паєтками

Головне правило стилю зі спідницею з паєтками — знайти баланс. Блискуча текстура спідниці сама по собі є головним акцентом, тому її потрібно поєднувати з чимось простим і нейтральним. Наприклад:

Футболка — звичайна однотонна футболка чудово збалансує блиск і зробить образ більш невимушеним.

— звичайна однотонна футболка чудово збалансує блиск і зробить образ більш невимушеним. Кардиган або светр — теплі, затишні речі ідеально підходять для осінніх чи зимових образів.

— теплі, затишні речі ідеально підходять для осінніх чи зимових образів. Піджак — строгий піджак із чіткими лініями додає елегантності.

— строгий піджак із чіткими лініями додає елегантності. Худі — стильний і зручний варіант для повсякденного образу в стилі кежуал.

Що стосується взуття, обирайте максимально прості варіанти: лофери, кеди або босоніжки на невисоких підборах.

Ідеї образів зі спідницею з паєтками

Спідниця з паєтками та однотонний топ

Цей варіант — безпрограшна класика для свят чи вечірок. Поєднуйте блискучу міні або міді-спідницю з чорним або білим топом. Простота верху врівноважує яскравість спідниці, створюючи гармонійний і стильний образ.

Спідниця з топом. Фото з Instagram

Спідниця з паєтками та піджак

Хочете мати вишуканий вигляд? Додайте класичний піджак чорного, синього чи коричневого кольору. Такий образ підходить як для вечірніх заходів, так і для офісу. Туфлі на підборах зроблять ваш стиль ще більш елегантним.

Спідниця з піджаком. Фото з Instagram

Спідниця з паєтками та худі

Це незвичне поєднання для тих, хто любить експериментувати. Одягніть просте однотонне худі (сірого або чорного кольору), і образ у стилі streetwear вам забезпечено. До цього чудово пасуватимуть стильні кросівки або ботильйони.

Спідниця під світшот. Фото з Instagram

Паєтки — це не лише для свят

Замість того, щоб ховати блискучу спідницю до наступного Нового року, використовуйте її як базу для стильних експериментів. Головне — правильне поєднання фактур і акцентів.

Такий одяг додає впевненості й дозволяє мати яскравий вигляд навіть у звичайний будній день. Тож не бійтеся блищати — модні експерименти завжди до лиця.

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