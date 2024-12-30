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Стилистка раскрыла три ошибки, портящие образ в шапке

30 декабря 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как носить шапку стильно — избегайте этих трех ошибок
Девушка в шапке. Фото: fFreepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Шапка — это не просто головной убор, а настоящий мастхев для осенне-зимнего сезона. Она не только спасает от холода и ветра, но и придает завершенность вашему образу.

Стилистка Елена Шевченко рассказала в Instagram, как носить шапку, чтобы выглядеть стильно.

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Как носить шапку, чтобы выглядеть модно

Классический стиль

Для сдержанных образов лучше выбирать однотонные модели, например черную, серого цвета или темно-синюю шапку. Они отлично сочетаются с пальто, шубами или классическими пуховиками.

Шапка необходима всем, чтобы не замерзнуть
Шапка в образе. Фото с Instagram

Уличный стиль

Здесь можно позволить себе немного свободы. Объемные шапки, модели с большими помпонами или интересной текстурой выглядят гармонично с парками или объемными пуховиками.

Шапку можно подобрать под любую верхнюю одежду.
Шапка в сочетании с пуховиком. Фото с Instagram

Шапка и волосы

Девушкам с длинными волосами можно попытаться носить шапку с распущенными волосами, оставляя несколько прядей наружу — это придаст женственности. Если волосы электризуются, отдайте предпочтение шапкам из натуральных тканей.

Шапку можно подобрать в разном стиле
Девушка в шапке. Фото с Instagram

Шапка с другими аксессуарами

Для создания гармоничного образа сочетайте шапку с шарфом и перчатками в одной цветовой гамме или с одинаковыми узорами.

Под шапку следует выбирать перчатки с шарфом того же цвета
Шапка с другими аксессуарами. Фото с Instagram

Три ошибки, что делают образ с шапкой менее стильным

Неправильная посадка

Между шапкой и кожей должно быть пространство — два пальца свободного "воздуха". Если шапка плотно прилегает к голове, это может смотреться неестественно.

Неподходящий уровень посадки

Расстояние от кончика носа до подбородка должно быть равно расстоянию от носа до начала шапки на лбу. Это помогает правильно "посадить" шапку.

Отсутствие объема

В верхней части шапки должно быть немного свободного пространства. Это создает стильный и непринужденный вид.

Если кажется, что вам не подходят шапки, скорее всего, вы просто не нашли свой идеальный вариант или не знали этих простых правил.

Раньше мы писали о том, какие могут быть альтернативы шапке.

Также мы сообщали, какие головные уборы в тренде этой зимой.

мода аксессуары образ стиль шапка

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