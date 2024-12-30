Як носити шапку стильно — уникайте цих трьох помилок

Стилістка розкрила три помилки, які псують образ у шапці
Шапка — це не просто головний убір, а справжній мастхев для осінньо-зимового сезону. Вона не лише рятує від холоду та вітру, а й додає завершеності вашому образу.
Стилістка Олена Шевченко розповіла в Instagram, як носити шапку, щоб мати стильний вигляд.
Як носити шапку, щоб мати модний вигляд
Класичний стиль
Для стриманих образів краще обирати однотонні моделі, наприклад чорну, сірого кольору або темно-синю шапку. Вони чудово поєднуються з пальтом, шубами або класичними пуховиками.
Вуличний стиль
Тут можна дозволити собі трохи свободи. Об'ємні шапки, моделі з великими помпонами чи цікавою текстурою мають гармонійний вигляд з парками або об’ємними пуховиками.
Шапка та волосся
Дівчатам з довгим волоссям можна спробувати носити шапку з розпущеним волоссям, залишаючи кілька пасом назовні — це додасть жіночності. Якщо волосся електризується, віддайте перевагу шапкам із натуральних тканин.
Шапка з іншими аксесуарами
Для створення гармонійного образу поєднуйте шапку із шарфом та рукавичками в одній кольоровій гамі або з однаковими візерунками.
Три помилки, які роблять образ із шапкою менш стильним
Неправильна посадка
Між шапкою і шкірою має бути простір — два пальці вільного "повітря". Якщо шапка щільно прилягає до голови, це може виглядати неприродно.
Невідповідний рівень посадки
Відстань від кінчика носа до підборіддя має дорівнювати відстані від носа до початку шапки на лобі. Це допомагає правильно "посадити" шапку.
Відсутність об'єму
У верхній частині шапки має бути трохи вільного простору. Це створює стильний і невимушений вигляд.
Якщо здається, що вам не пасують шапки, швидше за все, ви просто не знайшли свій ідеальний варіант або не знали цих простих правил.
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