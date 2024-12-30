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Стилістка розкрила три помилки, які псують образ у шапці

30 грудня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як носити шапку стильно — уникайте цих трьох помилок
Дівчина в шапці. Фото: fFreepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Шапка — це не просто головний убір, а справжній мастхев для осінньо-зимового сезону. Вона не лише рятує від холоду та вітру, а й додає завершеності вашому образу. 

Стилістка Олена Шевченко розповіла в Instagram, як носити шапку, щоб мати стильний вигляд. 

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Як носити шапку, щоб мати модний вигляд

Класичний стиль

Для стриманих образів краще обирати однотонні моделі, наприклад чорну, сірого кольору або темно-синю шапку. Вони чудово поєднуються з пальтом, шубами або класичними пуховиками.

Шапка необхідна усім, щоб не змерзнути
Шапка в образі. Фото з Instagram

Вуличний стиль

Тут можна дозволити собі трохи свободи. Об'ємні шапки, моделі з великими помпонами чи цікавою текстурою мають гармонійний вигляд з парками або об’ємними пуховиками.

Шапку можна підібрати під будь-який верхній одяг
Шапка у поєднанні з пуховиком. Фото з Instagram

Шапка та волосся

Дівчатам з довгим волоссям можна спробувати носити шапку з розпущеним волоссям, залишаючи кілька пасом назовні — це додасть жіночності. Якщо волосся електризується, віддайте перевагу шапкам із натуральних тканин.

Шапку можна підібрати в різному стилі
Дівчина в шапці. Фото з Instagram

Шапка з іншими аксесуарами

Для створення гармонійного образу поєднуйте шапку із шарфом та рукавичками в одній кольоровій гамі або з однаковими візерунками.

Під шапку варто обирати рукавички з шарфом того ж кольору
Шапка з іншими аксесуарами. Фото з Instagram

Три помилки, які роблять образ із шапкою менш стильним

Неправильна посадка

Між шапкою і шкірою має бути простір — два пальці вільного "повітря". Якщо шапка щільно прилягає до голови, це може виглядати неприродно.

Невідповідний рівень посадки

Відстань від кінчика носа до підборіддя має дорівнювати відстані від носа до початку шапки на лобі. Це допомагає правильно "посадити" шапку.

Відсутність об'єму

У верхній частині шапки має бути трохи вільного простору. Це створює стильний і невимушений вигляд.

Якщо здається, що вам не пасують шапки, швидше за все, ви просто не знайшли свій ідеальний варіант або не знали цих простих правил.

Раніше ми писали про те, які можуть бути альтернативи шапці.

Також ми повідомляли, які головні убори в тренді цієї зими.

мода аксесуари образ стиль шапка

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