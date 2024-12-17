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Стилист Мелании Трамп раскрыл ее любимые бренды одежды

17 декабря 2024 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что носит Мелания Трамп – стилист назвал ее любимые бренды одежды
Мелания Трамп. Фото: Facebook
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Стилист Эрве Пьер считает, что Мелания Трамп имеет свой неповторимый стиль и врожденную элегантность, что делает ее особенной среди первых леди. В отличие от других первых леди США, часто сотрудничавших непосредственно с дизайнерами, Эрве для Мелании покупает вещи сам в отдельных магазинах.

Об этом пишет WWD.

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Эрве избегает дизайнерских шоурумов и специальных заказов, ведь модная индустрия не всегда благосклонна к фамилии Трамп. Стилист признается, что не раз сталкивался с отказами: некоторые бренды прямо заявляли, что "не рады видеть его" в своих бутиках. Бывали ситуации, когда просьба сшить простое платье или костюм для Мелании встречали вежливым, но категорическим отказом.

Мелания Трамп со своим стилистом
Мелания Трамп и Эрве Пьер. Фото: скриншот видео

Однако это не мешает жене Трампа всегда выглядеть безупречно. В ее гардеробе есть вещи от Michael Kors, Proenza Schouler и Carolina Herrera. Белая блузка от Carolina Herrera стала классикой, которую Мелания часто совмещает с черными костюмами Dolce & Gabbana. На инаугурации в 2017 году она выбрала бледно-голубой ансамбль от Ralph Lauren, подчеркивавший ее сдержанность и изысканность.

Мелания не гонится за трендами — она предпочитает классические силуэты, которые выглядят стильно вне времени.

Мелания Трамп на инаугурации мужчины
 Мелания Трамп в одежде от Ralph Lauren. Фото: скриншот видео

Пьер описывает стиль своей клиентки как "крепко укорененный" и продуманный до мелочей. По его словам, в возрасте 54 лет Мелания знает себя, свою индивидуальность и не нуждается в том, чтобы подстраиваться под чужие ожидания.

"Когда женщина уверена в своем образе, она излучает характер и чувствует себя настоящей. Это и есть то, что делает ее уникальной", — подчеркнул Эрве.

С Меланией Трамп никто из брендов не хочет сотрудничать
Мелания Трамп в изысканном красном платье. Фото: скриншот видео

Стилист также добавил, что работает с Меланией именно потому, что она прекрасная женщина с сильной личностью и врожденным чувством стиля. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны многих брендов, Пьер продолжает находить для нее идеальные образы, подчеркивающие ее элегантность и индивидуальность.

Ранее мы писали о том, какой главный набор избрали на эту зиму Тринчер и Дорофеева.

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США мода одежда стиль Мелания Трамп

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