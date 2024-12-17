Що носить Меланія Трамп — стиліст назвав її улюблені бренди одягу

Меланія Трамп. Фото: Facebook

Стиліст Ерве П'єр вважає, що Меланія Трамп має свій неповторний стиль і вроджене відчуття елегантності, що робить її особливою серед перших леді. На відміну від інших перших леді США, які часто співпрацювали безпосередньо з дизайнерами, Ерве для Меланії купує речі сам в окремих магазинах.

Про це пише WWD.

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Ерве уникає дизайнерських шоурумів і спеціальних замовлень, адже модна індустрія не завжди прихильна до прізвища Трамп. Стиліст зізнається, що не раз стикався з відмовами: деякі бренди прямо заявляли, що "не раді бачити його" у своїх бутиках. Бували ситуації, коли прохання пошити просту сукню чи костюм для Меланії зустрічали ввічливою, але категоричною відмовою.

Меланія Трамп та Ерве П'єр. Фото: скриншот відео

Однак це не заважає дружині Трампа завжди мати бездоганний вигляд. У її гардеробі є речі від Michael Kors, Proenza Schouler та Carolina Herrera. Біла блузка від Carolina Herrera стала класикою, яку Меланія часто поєднує з чорними костюмами Dolce & Gabbana. На інавгурації у 2017 році вона обрала блідо-блакитний ансамбль від Ralph Lauren, що підкреслював її стриманість і вишуканість.

Меланія не женеться за трендами — вона віддає перевагу класичним силуетам, які мають стильний вигляд поза часом.

Меланія Трамп в одязі від Ralph Lauren. Фото: скриншот відео

П'єр описує стиль своєї клієнтки як "міцно вкорінений" і продуманий до дрібниць. За його словами, у віці 54 років Меланія знає себе, свою індивідуальність і не потребує того, щоб підлаштовуватися під чужі очікування.

"Коли жінка впевнена у своєму образі, вона випромінює характер і відчуває себе справжньою. Це і є те, що робить її унікальною", — підкреслив Ерве.

Меланія Трамп у вишуканій червоній сукні. Фото: скриншот відео

Стиліст також додав, що працює з Меланією саме тому, що вона чудова жінка — із сильною особистістю та вродженим почуттям стилю. Незважаючи на відсутність підтримки з боку багатьох брендів, П'єр продовжує знаходити для неї ідеальні образи, що підкреслюють її елегантність та індивідуальність.

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