Андре Тан назвал омолаживающие правила стиля на 10 лет

Стиль, что омолаживает на годы — три модных совета от Андре Тана
Известный украинский дизайнер Андре Тан раскрыл секреты, как выглядеть младше своего возраста. По его словам, достаточно соблюдать три базовых правила, чтобы ваш образ выглядел свежо и гармонично. И все это без дорогих процедур или радикальных изменений.
Он рассказал об этом на своей странице в Instagram.
Светлые оттенки делают чудо
Прежде всего, следует избегать сильного контраста в образе. Андре советует обращать внимание на светлые и мягкие цвета, особенно вблизи лица. Они придают виду легкости, освежают и визуально делают лицо моложе.
Приглушенные цвета — ключ к элегантности
Второй секрет — оттенки, которые дизайнер называет "приглушенными". Это цвета, к которым как бы добавили каплю серого или бежевого: приглушенный розовый, серо-голубой, теплый оливковый.
Они мягко гармонизируют внешность, смягчают черты лица и придают образу изысканный вид. Андре отмечает, что такие цвета подходят любому типу внешности, ведь создают чувство естественности.
Одежда, подчеркивающая ваши преимущества
Еще один важный совет — выбирайте крой, который выгодно подчеркивает вашу фигуру. Даже простой наряд может смотреться стильно и дорого, если он идеально сидит. Следует обращать внимание на качество тканей: натуральные материалы, такие как хлопок, лен или шелк, не только комфортны, но и придают образу благородства.
Что следует избегать
По словам дизайнера, важно избегать слишком ярких, вопиющих цветов, агрессивных принтов и одежды, которая не соответствует вашему размеру. Уж слишком узкие вещи могут создать ощущение дискомфорта, а чрезмерно объемные — добавить лишних лет.
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