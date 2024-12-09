Андре Тан назвал омолаживающие правила стиля на 10 лет

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Известный украинский дизайнер Андре Тан раскрыл секреты, как выглядеть младше своего возраста. По его словам, достаточно соблюдать три базовых правила, чтобы ваш образ выглядел свежо и гармонично. И все это без дорогих процедур или радикальных изменений.

Он рассказал об этом на своей странице в Instagram.

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Светлые оттенки делают чудо

Прежде всего, следует избегать сильного контраста в образе. Андре советует обращать внимание на светлые и мягкие цвета, особенно вблизи лица. Они придают виду легкости, освежают и визуально делают лицо моложе.

Приглушенные цвета — ключ к элегантности

Второй секрет — оттенки, которые дизайнер называет "приглушенными". Это цвета, к которым как бы добавили каплю серого или бежевого: приглушенный розовый, серо-голубой, теплый оливковый.

Они мягко гармонизируют внешность, смягчают черты лица и придают образу изысканный вид. Андре отмечает, что такие цвета подходят любому типу внешности, ведь создают чувство естественности.

Приглушенные цвета в образе. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Одежда, подчеркивающая ваши преимущества

Еще один важный совет — выбирайте крой, который выгодно подчеркивает вашу фигуру. Даже простой наряд может смотреться стильно и дорого, если он идеально сидит. Следует обращать внимание на качество тканей: натуральные материалы, такие как хлопок, лен или шелк, не только комфортны, но и придают образу благородства.

Что следует избегать



По словам дизайнера, важно избегать слишком ярких, вопиющих цветов, агрессивных принтов и одежды, которая не соответствует вашему размеру. Уж слишком узкие вещи могут создать ощущение дискомфорта, а чрезмерно объемные — добавить лишних лет.

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