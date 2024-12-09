Андре Тан назвав правила стилю, що омолоджують на 10 років

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Відомий український дизайнер Андре Тан розкрив секрети, як мати молодший за свій вік вигляд. За його словами, достатньо дотримуватися трьох базових правил, щоб ваш образ мав свіжий і гармонійний вигляд. І все це — без дорогих процедур чи радикальних змін.

Він розповів про це на своїй сторінці в Instagram.

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Світлі відтінки роблять диво

Перш за все, варто уникати сильного контрасту в образі. Андре радить звертати увагу на світлі та м’які кольори, особливо поблизу обличчя. Вони надають вигляду легкості, освіжають і візуально роблять обличчя молодшим.

Приглушені кольори — ключ до елегантності

Другий секрет — відтінки, які дизайнер називає "приглушеними". Це кольори, до яких наче додали краплю сірого чи бежевого: приглушений рожевий, сіро-блакитний, теплий оливковий.

Вони м’яко гармонізують зовнішність, пом’якшують риси обличчя і додають образу вишуканого вигляду. Андре наголошує, що такі кольори підходять будь-якому типу зовнішності, адже створюють відчуття природності.

Приглушені кольори. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Одяг, що підкреслює ваші переваги

Ще одна важлива порада — обирайте крій, який вигідно підкреслює вашу фігуру. Навіть простий наряд може мати дорогий і стильний вигляд, якщо він ідеально сидить. Варто звертати увагу на якість тканин: натуральні матеріали, такі як бавовна, льон чи шовк, не тільки комфортні, а й додають образу благородності.

Наприклад, плаття з акцентом на талії або штани з високою посадкою здатні зробити фігуру стрункішою, а образ — сучаснішим.

Що варто уникати



За словами дизайнера, важливо уникати надто яскравих, кричущих кольорів, агресивних принтів та одягу, який не відповідає вашому розміру. Занадто вузькі речі можуть створити відчуття дискомфорту, а надмірно об’ємні — додати зайвих років.

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