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Стиль, що омолоджує на роки — три модні поради від Андре Тана

9 грудня 2024 11:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Андре Тан назвав правила стилю, що омолоджують на 10 років
Андре Тан. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Відомий український дизайнер Андре Тан розкрив секрети, як мати молодший за свій вік вигляд. За його словами, достатньо дотримуватися трьох базових правил, щоб ваш образ мав свіжий і гармонійний вигляд. І все це — без дорогих процедур чи радикальних змін.

Він розповів про це на своїй сторінці в Instagram.

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Світлі відтінки роблять диво

Перш за все, варто уникати сильного контрасту в образі. Андре радить звертати увагу на світлі та м’які кольори, особливо поблизу обличчя. Вони надають вигляду легкості, освіжають і візуально роблять обличчя молодшим.

Приглушені кольори — ключ до елегантності

Другий секрет — відтінки, які дизайнер називає "приглушеними". Це кольори, до яких наче додали краплю сірого чи бежевого: приглушений рожевий, сіро-блакитний, теплий оливковий.

Вони м’яко гармонізують зовнішність, пом’якшують риси обличчя і додають образу вишуканого вигляду. Андре наголошує, що такі кольори підходять будь-якому типу зовнішності, адже створюють відчуття природності.

Стиль, що омолоджує на роки — три модні поради від Андре Тана - фото 1
Приглушені кольори. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Одяг, що підкреслює ваші переваги

Ще одна важлива порада — обирайте крій, який вигідно підкреслює вашу фігуру. Навіть простий наряд може мати дорогий і стильний вигляд, якщо він ідеально сидить. Варто звертати увагу на якість тканин: натуральні матеріали, такі як бавовна, льон чи шовк, не тільки комфортні, а й додають образу благородності.

Наприклад, плаття з акцентом на талії або штани з високою посадкою здатні зробити фігуру стрункішою, а образ — сучаснішим.

Що варто уникати

За словами дизайнера, важливо уникати надто яскравих, кричущих кольорів, агресивних принтів та одягу, який не відповідає вашому розміру. Занадто вузькі речі можуть створити відчуття дискомфорту, а надмірно об’ємні — додати зайвих років.

Раніше ми писали про те, кому чорний колір в одязі не пасує.

Також ми повідомляли, що носити, щоб мати стрункіший вигляд.

 

 

Андре Тан мода одяг Дизайн стиль

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