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Старинные украинские имена, которые станут хитом 2025 года

2 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как назвать ребенка в 2025 году — модные украинские имена с историей
Счастливые дети. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украинские имена сейчас испытывают настоящий ренессанс. Все больше родителей стремятся выбрать для своих малышей нечто особенное, отражающее нашу историю, культуру и связь с родными корнями. Древние имена звучат по-новому, но сохраняют свою глубину и содержание, передаваемые из поколения в поколение.

Новини.LIVE расскажет об актуальных именах для детей в 2025 году.

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Украинские женские имена всегда отличались мелодичностью и символизмом. Они несут в себе не только красоту звучания, но и скрытые смыслы, говорящие о доброте, гармонии или внутренней силе.

  • Агафья — старинное имя с греческими корнями, которое означает "добрая" и звучит по-настоящему нежно.
  • Анастасия — имя, что дает надежду, ведь его значение — "воскресение".
  • Василиса — гордое и величественное имя, которое переводится как "царица".
  • Дария (Одарка) — персидское имя, символизирующее "владычицу славы", и звучит так тепло и уютно.
  • Соломия — нежность и покой этого имени олицетворяет значение "мирная".
  • Мелания — имя, скрывающее в себе глубину, означает "темная" или "черная".

Эти имена, как песня, пронизаны теплотой и напоминают о чем-то родном и вечном.

Украинские имена с историей, снова акутальные
Дети делают фото. Фото: Pixabay

Вдохновляющие имена для мальчиков

Мужские имена в Украине всегда обладали особой силой. Они говорят о мужестве, смелости или духовных ценностях.

  • Глеб — имя со скандинавским духом, переводимое как "потомок богов".
  • Захар — имя, берущее свои истоки с греческого языка, означает "тот, кто помнит Бога".
  • Матфей — символическое имя, которое дарит малышу значение "дар Божий".
  • Михаил — популярное и вечное имя, звучащее как вызов: "Кто, как Бог?".
  • Никифор — "победитель", звучит гордо и вдохновляет.
  • Нестор — имя, олицетворяющее любовь к родной земле и стремление вернуться домой.

Каждое из этих имен имеет свой особый характер, словно передавая часть истории тому, кто его носит.

Популярные имена для детей 2025
Ребенок целует ребенка. Фото: Pixabay

Выбор имени — это всегда больше, чем просто слово

Когда родители выбирают имя для ребенка, они стремятся заложить в него нечто большее: любовь к своей культуре, уважение к традициям или желание подарить малышу уникальность. Даже те имена, которые пришли к нам из других культур, уже давно стали частью украинского наследия.

Раньше мы писали о том, какие редкие имена встречаются все чаще.

Также мы сообщали, какие имена с 1920-х снова на пике популярности.

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