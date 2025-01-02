Як назвати дитину у 2025 році — модні українські імена з історією

Щасливі дітки. Фото: Pixabay

Українські імена зараз переживають справжній ренесанс. Усе більше батьків прагнуть обрати для своїх малюків щось особливе, те, що відображає нашу історію, культуру і зв’язок із рідним корінням. Давні імена звучать по-новому, але зберігають свою глибину та зміст, які передавалися з покоління в покоління.

Новини.LIVE розповість про актуальні імена для дітей у 2025 році.

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Українські жіночі імена завжди вирізнялися мелодійністю та символізмом. Вони несуть у собі не лише красу звучання, але й приховані смисли, що говорять про доброту, гармонію чи внутрішню силу.

Агафія — старовинне ім’я з грецьким корінням, яке означає "добра" і звучить по-справжньому ніжно.

— старовинне ім’я з грецьким корінням, яке означає "добра" і звучить по-справжньому ніжно. Анастасія — ім’я, що дарує надію, адже його значення – "воскресіння".

— ім’я, що дарує надію, адже його значення – "воскресіння". Василина — горде й величне ім’я, яке перекладається як "цариця".

— горде й величне ім’я, яке перекладається як "цариця". Дарія (Одарка) — перське ім’я, що символізує "володарку слави", і звучить так тепло та затишно.

— перське ім’я, що символізує "володарку слави", і звучить так тепло та затишно. Соломія — ніжність і спокій цього імені втілює значення "мирна".

— ніжність і спокій цього імені втілює значення "мирна". Меланія — ім’я, що приховує у собі глибину, означає "темна" або "чорна".

Ці імена, як пісня, пронизані теплотою і нагадують про щось рідне та вічне.

Діти роблять фото. Фото: Pixabay

Надихаючі імена для хлопчиків

Чоловічі імена в Україні завжди мали особливу силу. Вони говорять про мужність, сміливість чи духовні цінності.

Гліб — ім’я зі скандинавським духом, що перекладається як "нащадок богів".

— ім’я зі скандинавським духом, що перекладається як "нащадок богів". Захар — ім’я, що бере свої витоки з грецької мови, означає "той, хто пам’ятає Бога".

— ім’я, що бере свої витоки з грецької мови, означає "той, хто пам’ятає Бога". Матвій — символічне ім’я, яке дарує малюкові значення "дар Божий".

— символічне ім’я, яке дарує малюкові значення "дар Божий". Михайло — популярне і вічне ім’я, що звучить як виклик: "Хто, як Бог?".

— популярне і вічне ім’я, що звучить як виклик: "Хто, як Бог?". Никифор — "переможець", звучить гордо та надихає.

— "переможець", звучить гордо та надихає. Нестор — ім’я, що втілює любов до рідної землі та прагнення повернутися додому.

Кожне з цих імен має свій особливий характер, ніби передаючи частинку історії тому, хто його носить.

Дитина цілує немовля. Фото: Pixabay

Вибір імені — це завжди більше, ніж просто слово

Коли батьки обирають ім’я для дитини, вони прагнуть закласти у нього щось більше: любов до своєї культури, повагу до традицій чи бажання подарувати малюкові унікальність. Навіть ті імена, що прийшли до нас з інших культур, уже давно стали частиною української спадщини.

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