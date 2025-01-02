Як назвати дитину у 2025 році — модні українські імена з історією

Старовинні українські імена, які стануть хітом 2025 року
Українські імена зараз переживають справжній ренесанс. Усе більше батьків прагнуть обрати для своїх малюків щось особливе, те, що відображає нашу історію, культуру і зв’язок із рідним корінням. Давні імена звучать по-новому, але зберігають свою глибину та зміст, які передавалися з покоління в покоління.
Новини.LIVE розповість про актуальні імена для дітей у 2025 році.
Чарівні імена для дівчаток
Українські жіночі імена завжди вирізнялися мелодійністю та символізмом. Вони несуть у собі не лише красу звучання, але й приховані смисли, що говорять про доброту, гармонію чи внутрішню силу.
- Агафія — старовинне ім’я з грецьким корінням, яке означає "добра" і звучить по-справжньому ніжно.
- Анастасія — ім’я, що дарує надію, адже його значення – "воскресіння".
- Василина — горде й величне ім’я, яке перекладається як "цариця".
- Дарія (Одарка) — перське ім’я, що символізує "володарку слави", і звучить так тепло та затишно.
- Соломія — ніжність і спокій цього імені втілює значення "мирна".
- Меланія — ім’я, що приховує у собі глибину, означає "темна" або "чорна".
Ці імена, як пісня, пронизані теплотою і нагадують про щось рідне та вічне.
Надихаючі імена для хлопчиків
Чоловічі імена в Україні завжди мали особливу силу. Вони говорять про мужність, сміливість чи духовні цінності.
- Гліб — ім’я зі скандинавським духом, що перекладається як "нащадок богів".
- Захар — ім’я, що бере свої витоки з грецької мови, означає "той, хто пам’ятає Бога".
- Матвій — символічне ім’я, яке дарує малюкові значення "дар Божий".
- Михайло — популярне і вічне ім’я, що звучить як виклик: "Хто, як Бог?".
- Никифор — "переможець", звучить гордо та надихає.
- Нестор — ім’я, що втілює любов до рідної землі та прагнення повернутися додому.
Кожне з цих імен має свій особливий характер, ніби передаючи частинку історії тому, хто його носить.
Вибір імені — це завжди більше, ніж просто слово
Коли батьки обирають ім’я для дитини, вони прагнуть закласти у нього щось більше: любов до своєї культури, повагу до традицій чи бажання подарувати малюкові унікальність. Навіть ті імена, що прийшли до нас з інших культур, уже давно стали частиною української спадщини.
Раніше ми писали про те, які рідкісні імена трапляються все частіше.
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