Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Старовинні українські імена, які стануть хітом 2025 року arrow

Старовинні українські імена, які стануть хітом 2025 року

2 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як назвати дитину у 2025 році — модні українські імена з історією
Щасливі дітки. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Українські імена зараз переживають справжній ренесанс. Усе більше батьків прагнуть обрати для своїх малюків щось особливе, те, що відображає нашу історію, культуру і зв’язок із рідним корінням. Давні імена звучать по-новому, але зберігають свою глибину та зміст, які передавалися з покоління в покоління.

Новини.LIVE розповість про актуальні імена для дітей у 2025 році.

Читайте також:

Чарівні імена для дівчаток

Українські жіночі імена завжди вирізнялися мелодійністю та символізмом. Вони несуть у собі не лише красу звучання, але й приховані смисли, що говорять про доброту, гармонію чи внутрішню силу.

  • Агафія — старовинне ім’я з грецьким корінням, яке означає "добра" і звучить по-справжньому ніжно.
  • Анастасія — ім’я, що дарує надію, адже його значення – "воскресіння".
  • Василина — горде й величне ім’я, яке перекладається як "цариця".
  • Дарія (Одарка) — перське ім’я, що символізує "володарку слави", і звучить так тепло та затишно.
  • Соломія — ніжність і спокій цього імені втілює значення "мирна".
  • Меланія — ім’я, що приховує у собі глибину, означає "темна" або "чорна".

Ці імена, як пісня, пронизані теплотою і нагадують про щось рідне та вічне.

Українські імена з історією, що знову акутальні
Діти роблять фото. Фото: Pixabay

Надихаючі імена для хлопчиків

Чоловічі імена в Україні завжди мали особливу силу. Вони говорять про мужність, сміливість чи духовні цінності.

  • Гліб — ім’я зі скандинавським духом, що перекладається як "нащадок богів".
  • Захар — ім’я, що бере свої витоки з грецької мови, означає "той, хто пам’ятає Бога".
  • Матвій — символічне ім’я, яке дарує малюкові значення "дар Божий".
  • Михайло — популярне і вічне ім’я, що звучить як виклик: "Хто, як Бог?".
  • Никифор — "переможець", звучить гордо та надихає.
  • Нестор — ім’я, що втілює любов до рідної землі та прагнення повернутися додому.

Кожне з цих імен має свій особливий характер, ніби передаючи частинку історії тому, хто його носить.

Популярні імена для дітей 2025
Дитина цілує немовля. Фото: Pixabay

Вибір імені — це завжди більше, ніж просто слово

Коли батьки обирають ім’я для дитини, вони прагнуть закласти у нього щось більше: любов до своєї культури, повагу до традицій чи бажання подарувати малюкові унікальність. Навіть ті імена, що прийшли до нас з інших культур, уже давно стали частиною української спадщини.

Раніше ми писали про те, які рідкісні імена трапляються все частіше.

Також ми повідомляли, які імена з 1920-х знову на піку популярності.

діти мода імена стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року