Самые модные старинные имена для девочек — так будут называть всех в 2025

Девушки гуляют среди цветов. Фото: Pixabay

Выбор имени для ребенка — это всегда важный момент, требующий особого подхода. Каждое имя имеет свою историю, энергетику и значение, которые могут повлиять на характер человека. Сейчас возвращаются в моду старинные имена, звучащие красиво и имеющие глубокий смысл.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Стефания

Это имя имеет греческое происхождение и символизирует "венок" или "корону". Обладательницы этого имени сочетают в себе решительность и утонченность. Стефании часто обладают лидерскими качествами, умеют организовывать процессы и прекрасно проявляют себя в роли руководителей или предпринимателей.

Девушки, играя с собакой. Фото: Pixabay

Они дружелюбны, всегда открыты для общения, но при этом очень осторожны в выборе близкого окружения. В семейной жизни Стефании внимательны и заботливы, придают большое значение домашнему уюту и гармонии. Это имя идеально подходит для девочки, которая станет вдохновительницей для окружающих.

Каллиопа

Это имя тоже имеет греческое происхождение и означает "красноголосый" или "имеющий прекрасный язык". Каллиопы — харизматические, яркие, творческие натуры, привлекающие внимание своей индивидуальностью. Они любят красоту во всем: искусство, природу, стиль.

Девочки стоят в поле и держатся за руки. Фото: Pixabay

Каллиопы обычно имеют сильный характер, сочетают интеллект и легкость в общении. Им подходят профессии, где можно проявить свой вкус и творческое видение, например дизайнер, художник или флорист. В отношениях они выбирают партнера, который станет надежной опорой и будет делить их ценности.

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