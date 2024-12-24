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Старовинні імена для дівчаток, що повернуться в моду у 2025 році

24 грудня 2024 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніші старовинні імена для дівчаток — так називатимуть усіх у 2025
Дівчата гуляють серед квітів. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вибір імені для дитини — це завжди важливий момент, який потребує особливого підходу. Кожне ім'я має свою історію, енергетику та значення, які можуть вплинути на характер людини. Зараз повертаються в моду старовинні імена, які звучать красиво й мають глибокий сенс.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Стефанія

Це ім'я має грецьке походження й символізує "вінок" або "корону". Власниці цього імені поєднують у собі рішучість і витонченість. Стефанії часто мають лідерські якості, вміють організовувати процеси та чудово проявляють себе в ролі керівників або підприємців.

Значення деяких старовинних імен вас здивує
Дівчата граються з собакою. Фото: Pixabay

Вони доброзичливі, завжди відкриті до спілкування, але при цьому дуже обережні у виборі близького оточення. У сімейному житті Стефанії уважні й турботливі, надають великого значення домашньому затишку та гармонії. Це ім'я ідеально підходить для дівчинки, яка стане натхненницею для оточуючих.

Калліопа

Це ім'я теж має грецьке походження і означає "гарноголоса" або "та, що має прекрасну мову". Калліопи — харизматичні, яскраві, творчі натури, які притягують увагу своєю індивідуальністю. Вони люблять красу в усьому: мистецтво, природу, стиль.

Старовинні імена потрохи повертаються в моду
Дівчатка стоять у полі і тримаються за руки. Фото: Pixabay

Калліопи зазвичай мають сильний характер, поєднують інтелект і легкість у спілкуванні. Їм підходять професії, де можна проявити свій смак і творче бачення, наприклад, дизайнер, художник або флорист. У стосунках вони обирають партнера, який стане надійною опорою і поділятиме їх цінності.

Раніше ми писали про те, що деякі імена заборонені для дітей за кордоном.

Також ми повідомляли, які гарні імена з 1920 років знову набирають популярності.

діти мода імена цікаві факти 2025 рік

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