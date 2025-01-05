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Штаны, которые перевернули представление о моде в 2025 году

5 января 2025 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Неожиданный модный хит 2025 — эти брюки будут носить все
Девушка в стильных штанах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Леггинсы — главный маст-хэв сезона весна-лето 2025. Они снова на вершине модных трендов, сочетая комфорт спортивного стиля с элегантностью повседневного гардероба. Эти штаны, ставшие почти второй кожей, вытесняют даже любимые джинсы.

Новини.LIVE расскажет о нескольких самых интересных вариантах сезона.

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Дизайны, вдохновленные 1980-ми и 2000-ми, возвращаются, и это только начало. Если вы еще не обновили свою коллекцию леггинсов, самое время это сделать.

Леггинсы-штаны

Гибридность — слово, которое лучше всего описывает этот стиль. Например, Balenciaga поражает яркими розовыми леггинсами-сапогами, которые отлично смотрятся с топом-бандо. Prada предлагает трикотажные модели с петлями для ремня, которые выглядят современно и сдержанно. В свою очередь, Ester Manas создает леггинсы, которые подходят к мокасинам или туфлям, оставляя пространство для собственных стилистических экспериментов.

Леггинсы-брюки сейчас очень популярны
Леггинсы-штаны. Фото из Instagram

Классика всегда в моде

Для ценителей сдержанности есть традиционные леггинсы, которые предлагают Ferragamo, Alainpaul и Boss. У Ferragamo леггинсы напоминают балетные элементы благодаря нежным тканям и лентам. Alainpaul играет на контрастах, создавая модели, которые отлично смотрятся с легкими прозрачными платьями. Boss возвращает дух 2000-х, когда леггинсы носили с юбками и босоножками.

Леггинсы можно приобрести в разных моделях
Леггинсы. Фото из Instagram

"Пиратское" настроение

Длина до икр снова актуальна! Такие леггинсы, которые напоминают капри, можно увидеть у Missoni и Moschino. Они дарят нотки ностальгии по 1980-м и 2000-м, добавляя образам легкого ретро-флера.

Капри снова возвращаются в моду
Капри. Фото из Instagram

Велосипедки

Велосипедки — это еще один must-have. Tod's предлагает модели, которые сочетают спортивную функциональность и элегантность, а Vaquera возвращает нас в яркую эпоху 1980-х, комбинируя велосипедки с юбками-баллонами.

Велосипедки больше подходят под спортивный стиль
Велосипедки. Фото из Instagram

Сезон весна-лето 2025 обещает много стильных открытий, но леггинсы точно станут главным элементом гардероба. Экспериментируйте с формами, текстурами и сочетаниями, ведь этот тренд имеет множество вариаций для каждого.

Ранее мы писали о том, что лучше выбрать вместо джинсов.

Также мы сообщали, какие фасоны брюк будут популярными в этом году.

мода тренды стиль 2025 год штаны

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