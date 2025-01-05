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Штани, які перевернули уявлення про моду у 2025 році

5 січня 2025 11:16
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Несподіваний модний хіт 2025 — ці штани будуть носити всі
Дівчина в стильних штанах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Легінси — головний маст-хев сезону весна-літо 2025. Вони знову на вершині модних трендів, поєднуючи комфорт спортивного стилю з елегантністю повсякденного гардероба. Ці штани, що стали майже другою шкірою, витісняють навіть улюблені джинси.

Новини.LIVE розповість про кілька найцікавіших варіантів сезону.

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Дизайни, натхненні 1980-ми та 2000-ми, повертаються, і це лише початок. Якщо ви ще не оновили свою колекцію легінсів, саме час це зробити. 

Легінси-штани

Гібридність — слово, яке найкраще описує цей стиль. Наприклад, Balenciaga вражає яскравими рожевими легінсами-чоботами, які мають чудовий вигляд із топом-бандо. Prada пропонує трикотажні моделі з петлями для ременя, які виглядають сучасно і стримано. Своєю чергою Ester Manas створює легінси, які пасують до мокасинів чи туфель, залишаючи простір для власних стилістичних експериментів.

Легінси-штани зараз дуже популярні
Легінси-штани. Фото з Instagram

Класика завжди в моді

Для поціновувачів стриманості є традиційні легінси, які пропонують Ferragamo, Alainpaul та Boss. У Ferragamo легінси нагадують балетні елементи завдяки ніжним тканинам і стрічкам. Alainpaul грає на контрастах, створюючи моделі, які мають чудовий вигляд із легкими прозорими сукнями. Boss повертає дух 2000-х, коли легінси носили зі спідницями та босоніжками.

Легінси можна придбати в різних моделях
Легінси. Фото з Instagram

"Піратський" настрій

Довжина до литок знову актуальна! Такі легінси, які нагадують капрі, можна побачити у Missoni та Moschino. Вони дарують нотки ностальгії за 1980-ми та 2000-ми, додаючи образам легкого ретро-флеру.

Капрі знову повертаються в моду
Капрі. Фото з Instagram

Велосипедки

Велосипедки — це ще один must-have. Tod's пропонує моделі, які поєднують спортивну функціональність і елегантність, а Vaquera повертає нас у яскраву епоху 1980-х, комбінуючи велосипедки зі спідницями-балонами.

Велосипедки більше пасують під спортивний стиль
Велосипедки. Фото з Instagram

Сезон весна-літо 2025 обіцяє багато стильних відкриттів, але легінси точно стануть головним елементом гардероба. Експериментуйте з формами, текстурами та поєднаннями, адже цей тренд має безліч варіацій для кожного.

Раніше ми писали про те, що краще обрати замість джинсів.

Також ми повідомляли, які фасони штанів будуть популярними цього року.

мода тренди стиль 2025 рік штани

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