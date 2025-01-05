Несподіваний модний хіт 2025 — ці штани будуть носити всі

Дівчина в стильних штанах. Фото: Freepik

Легінси — головний маст-хев сезону весна-літо 2025. Вони знову на вершині модних трендів, поєднуючи комфорт спортивного стилю з елегантністю повсякденного гардероба. Ці штани, що стали майже другою шкірою, витісняють навіть улюблені джинси.

Новини.LIVE розповість про кілька найцікавіших варіантів сезону.

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Дизайни, натхненні 1980-ми та 2000-ми, повертаються, і це лише початок. Якщо ви ще не оновили свою колекцію легінсів, саме час це зробити.

Легінси-штани

Гібридність — слово, яке найкраще описує цей стиль. Наприклад, Balenciaga вражає яскравими рожевими легінсами-чоботами, які мають чудовий вигляд із топом-бандо. Prada пропонує трикотажні моделі з петлями для ременя, які виглядають сучасно і стримано. Своєю чергою Ester Manas створює легінси, які пасують до мокасинів чи туфель, залишаючи простір для власних стилістичних експериментів.

Легінси-штани. Фото з Instagram

Класика завжди в моді

Для поціновувачів стриманості є традиційні легінси, які пропонують Ferragamo, Alainpaul та Boss. У Ferragamo легінси нагадують балетні елементи завдяки ніжним тканинам і стрічкам. Alainpaul грає на контрастах, створюючи моделі, які мають чудовий вигляд із легкими прозорими сукнями. Boss повертає дух 2000-х, коли легінси носили зі спідницями та босоніжками.

Легінси. Фото з Instagram

"Піратський" настрій

Довжина до литок знову актуальна! Такі легінси, які нагадують капрі, можна побачити у Missoni та Moschino. Вони дарують нотки ностальгії за 1980-ми та 2000-ми, додаючи образам легкого ретро-флеру.

Капрі. Фото з Instagram

Велосипедки

Велосипедки — це ще один must-have. Tod's пропонує моделі, які поєднують спортивну функціональність і елегантність, а Vaquera повертає нас у яскраву епоху 1980-х, комбінуючи велосипедки зі спідницями-балонами.

Велосипедки. Фото з Instagram

Сезон весна-літо 2025 обіцяє багато стильних відкриттів, але легінси точно стануть головним елементом гардероба. Експериментуйте з формами, текстурами та поєднаннями, адже цей тренд має безліч варіацій для кожного.

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