Трендовые штаны 2025 – что станет хитом весны и лета

Девушка в стильном образе. Фото: Freepik

Брюки — основа любого гардероба, и в этом сезоне они точно не дадут заскучать. Дизайнеры приготовили как неожиданные новинки, так и стильные возвращения любимых моделей. Предлагаем обратить внимание на четыре варианта, которые сделают ваши весенне-летние образы еще интереснее.

Об этом рассказали в Vogue.

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Спортивные брюки

Этой весной удобство выходит на первый план. Но это не значит, что нужно носить только обычные спортивные комплекты. Современные спортивные брюки могут выглядеть очень стильно — от моделей с высокой посадкой до силуэтов, напоминающих брюки-парашюты из 90-х. Их легко комбинировать с классическими жакетами, кроссовками или даже каблуками для необычного контраста.

Dior весна-лето 2025. Фото: Vogue

Узкие брюки

Если в прошлом году узкие джинсы вызывали споры, то в этом сезоне возвращаются элегантные скинни в классическом исполнении. Их преимущество — универсальность: можно носить с рубашками, пиджаками или даже легкими свитерами. К тому же они прекрасно подчеркивают силуэт, добавляя образу строгости и шика.

Acne Studios весна-лето 2025 Фото: Vogue

Клетчатые брюки в клетку

Главный принт 2025 года — клетка, и она будет везде: от верхней одежды до брюк. Клетчатые брюки — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного стиля и игры в повседневные луки. Они прекрасно сочетаются с базовыми футболками, водолазками или даже блузами с объемными рукавами.

Acne Studios весна-лето 2025 Фото: Vogue

Костюмные брюки

Свободные, элегантные и со стрелками — такие брюки захватили подиумы и точно останутся с нами еще надолго. Они созданы для ценителей минимализма и комфорта, ведь легко вписываются как в деловой, так и в повседневный стиль.

Saint Laurent весна-лето 2025 Фото: Vogue

Их можно носить с рубашками, кроп-топами, худи или даже спортивными кофтами — и всегда выглядеть на все 100%.

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