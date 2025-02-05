Трендові штани 2025 — що стане хітом весни та літа

Штани, які будуть хітом весни-літа 2025
Штани — основа будь-якого гардероба, і цього сезону вони точно не дадуть занудьгувати. Дизайнери приготували як несподівані новинки, так і стильні повернення улюблених моделей. Пропонуємо звернути увагу на чотири варіанти, які зроблять ваші весняно-літні образи ще цікавішими.
Про це розповіли в Vogue.
Які штани можна носити весною-літом, не знімаючи
Спортивні штани
Цієї весни зручність виходить на перший план. Але це не означає, що треба носити лише звичайні спортивні комплекти. Сучасні спортивні штани можуть мати дуже стильний вигляд – від моделей з високою посадкою до силуетів, що нагадують штани-парашути з 90-х. Їх легко комбінувати з класичними жакетами, кросівками або навіть підборами для незвичного контрасту.
Вузькі штани
Якщо минулого року вузькі джинси викликали суперечки, то цього сезону повертаються елегантні скінні у класичному виконанні. Їхня перевага — універсальність: можна носити з сорочками, піджаками чи навіть легкими светрами. До того ж вони чудово підкреслюють силует, додаючи образу строгості та шику.
Картаті штани
Головний принт 2025 року — клітинка, і вона буде всюди: від верхнього одягу до штанів. Картаті штани — ідеальний варіант для тих, хто хоче додати трохи стилю та гри у повсякденні луки. Вони чудово поєднуються з базовими футболками, водолазками або навіть блузами з об’ємними рукавами.
Костюмні штани
Вільні, елегантні та зі стрілками — такі штани захопили подіуми й точно залишаться з нами ще надовго. Вони створені для поціновувачів мінімалізму та комфорту, адже легко вписуються як у діловий, так і в повсякденний стиль.
Їх можна носити з сорочками, кроп-топами, худі або навіть спортивними кофтами — і завжди мати вигляд на всі 100%.
Раніше ми писали про те, які штани з 70-х знову повертаються в моду.
Також ми повідомляли, який фасон жіночого костюма наймодніший цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!