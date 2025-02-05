Трендові штани 2025 — що стане хітом весни та літа

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

Штани — основа будь-якого гардероба, і цього сезону вони точно не дадуть занудьгувати. Дизайнери приготували як несподівані новинки, так і стильні повернення улюблених моделей. Пропонуємо звернути увагу на чотири варіанти, які зроблять ваші весняно-літні образи ще цікавішими.

Про це розповіли в Vogue.

Читайте також:

Які штани можна носити весною-літом, не знімаючи

Спортивні штани

Цієї весни зручність виходить на перший план. Але це не означає, що треба носити лише звичайні спортивні комплекти. Сучасні спортивні штани можуть мати дуже стильний вигляд – від моделей з високою посадкою до силуетів, що нагадують штани-парашути з 90-х. Їх легко комбінувати з класичними жакетами, кросівками або навіть підборами для незвичного контрасту.

Dior весна-літо 2025. Фото: Vogue

Вузькі штани

Якщо минулого року вузькі джинси викликали суперечки, то цього сезону повертаються елегантні скінні у класичному виконанні. Їхня перевага — універсальність: можна носити з сорочками, піджаками чи навіть легкими светрами. До того ж вони чудово підкреслюють силует, додаючи образу строгості та шику.

Acne Studios весна-літо 2025. Фото: Vogue

Картаті штани

Головний принт 2025 року — клітинка, і вона буде всюди: від верхнього одягу до штанів. Картаті штани — ідеальний варіант для тих, хто хоче додати трохи стилю та гри у повсякденні луки. Вони чудово поєднуються з базовими футболками, водолазками або навіть блузами з об’ємними рукавами.

Acne Studios весна-літо 2025. Фото: Vogue

Костюмні штани

Вільні, елегантні та зі стрілками — такі штани захопили подіуми й точно залишаться з нами ще надовго. Вони створені для поціновувачів мінімалізму та комфорту, адже легко вписуються як у діловий, так і в повсякденний стиль.

Saint Laurent весна-літо 2025. Фото: Vogue

Їх можна носити з сорочками, кроп-топами, худі або навіть спортивними кофтами — і завжди мати вигляд на всі 100%.

Раніше ми писали про те, які штани з 70-х знову повертаються в моду.

Також ми повідомляли, який фасон жіночого костюма наймодніший цього сезону.