Как носить шелковый платок в 2025 - стильные идеи и образы

Девушка в платке. Фото: Freepik

Если в прошлом году шелковый платок обошел ваше внимание, то этой весной самое время добавить его в свои образы. Этот аксессуар снова возвращается в моду, и сезон весна-лето 2025 обещает настоящий взрыв элегантности и утонченности благодаря шелковым деталям.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Представьте себе streetstyle-модниц на Неделях моды — платки на головах, завязанные под подбородком или элегантно закрепленные сзади, как банданы. Такой вид излучает утонченную классику, навевающую ностальгию по прошлым десятилетиям. Хотя в прошлом году популярным было ношение платков на шее, в этот раз акцент сместился на другие стилизации.

Шелковый платок. Фото из Instagram

Шелковый платок не только стильный, но и полезный для волос. Индустрия красоты подчеркивает его способность защищать пряди от повреждений, так что теперь стиль и забота идут рука об руку.

Выбрать идеальный платок легко: выбирайте яркие цветочные или абстрактные узоры, если хотите подчеркнуть игривый образ, или сдержанные минималистичные варианты для элегантности.

Шелковый платок в романтическом образе. Фото: Freepik

Универсальность этого аксессуара поражает. Шелковый платок отлично смотрится как с кожанкой и джинсами, так и с нежным платьем или строгим костюмом. Мало того, даже спортивный костюм с такой деталью может заиграть новыми красками.

В моде больше нет правил — экспериментируйте и создавайте свой неповторимый стиль.

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