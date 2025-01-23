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Шелковый платок — самый нежный аксессуар 2025 года

23 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как носить шелковый платок в 2025 - стильные идеи и образы
Девушка в платке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если в прошлом году шелковый платок обошел ваше внимание, то этой весной самое время добавить его в свои образы. Этот аксессуар снова возвращается в моду, и сезон весна-лето 2025 обещает настоящий взрыв элегантности и утонченности благодаря шелковым деталям.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Как носить шелковый платок в 2025

Представьте себе streetstyle-модниц на Неделях моды — платки на головах, завязанные под подбородком или элегантно закрепленные сзади, как банданы. Такой вид излучает утонченную классику, навевающую ностальгию по прошлым десятилетиям. Хотя в прошлом году популярным было ношение платков на шее, в этот раз акцент сместился на другие стилизации.

Шелковый платок может стать отличным дополнением вашего образа
Шелковый платок. Фото из Instagram

Шелковый платок не только стильный, но и полезный для волос. Индустрия красоты подчеркивает его способность защищать пряди от повреждений, так что теперь стиль и забота идут рука об руку.

Выбрать идеальный платок легко: выбирайте яркие цветочные или абстрактные узоры, если хотите подчеркнуть игривый образ, или сдержанные минималистичные варианты для элегантности.

Шелковый платок добавит игривости любому образу
Шелковый платок в романтическом образе. Фото: Freepik

Универсальность этого аксессуара поражает. Шелковый платок отлично смотрится как с кожанкой и джинсами, так и с нежным платьем или строгим костюмом. Мало того, даже спортивный костюм с такой деталью может заиграть новыми красками.

В моде больше нет правил — экспериментируйте и создавайте свой неповторимый стиль.

Ранее мы писали о том, какая модель сумки считается главным аксессуаром 2025 года.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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