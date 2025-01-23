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Шовкова хустка — найніжніший аксесуар 2025 року

23 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як носити шовкову хустку у 2025 — стильні ідеї та образи
Дівчина в хустці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Якщо торік шовкова хустка обійшла вашу увагу, то цієї весни саме час додати її до своїх образів. Цей аксесуар знову повертається у моду, і сезон весна-літо 2025 обіцяє справжній вибух елегантності та витонченості завдяки шовковим деталям.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Як носити шовкову хустку у 2025

Уявіть собі streetstyle-модниць на Тижнях моди — хустки на головах, зав’язані під підборіддям чи елегантно закріплені ззаду, як бандани. Такий вигляд випромінює витончену класику, що навіває ностальгію за минулими десятиліттями. Хоча торік популярним було носіння хусток на шиї, цього разу акцент змістився на інші стилізації.

Шовкова хустка може стати чудовим доповненням вашого образу
Шовкова хустка. Фото з Instagram

Шовкова хустка не лише стильна, а й корисна для волосся. Індустрія краси підкреслює її здатність захищати пасма від пошкоджень, тож тепер стиль і турбота йдуть рука об руку.

Обрати ідеальну хустку легко: обирайте яскраві квіткові чи абстрактні візерунки, якщо хочете підкреслити грайливий образ, або стримані мінімалістичні варіанти для елегантності.

Шовкова хустка додасть грайливості будь-якому образу
Шовкова хустка у романтичному образі. Фото: Freepik

Універсальність цього аксесуара вражає. Шовкова хустка має чудовий вигляд як зі шкірянкою та джинсами, так і з ніжною сукнею чи строгим костюмом. Мало того, навіть спортивний костюм з такою деталлю може заграти новими барвами.

У моді більше немає правил — експериментуйте й створюйте свій неповторний стиль.

Раніше ми писали про те, яка модель сумки вважається головним аксесуаром 2025 року.

Також ми повідомляли, які є стильні аксесуари для волосся.

 

мода тренди аксесуари стиль 2025 рік

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09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

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