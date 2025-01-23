Як носити шовкову хустку у 2025 — стильні ідеї та образи

Дівчина в хустці. Фото: Freepik

Якщо торік шовкова хустка обійшла вашу увагу, то цієї весни саме час додати її до своїх образів. Цей аксесуар знову повертається у моду, і сезон весна-літо 2025 обіцяє справжній вибух елегантності та витонченості завдяки шовковим деталям.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Уявіть собі streetstyle-модниць на Тижнях моди — хустки на головах, зав’язані під підборіддям чи елегантно закріплені ззаду, як бандани. Такий вигляд випромінює витончену класику, що навіває ностальгію за минулими десятиліттями. Хоча торік популярним було носіння хусток на шиї, цього разу акцент змістився на інші стилізації.

Шовкова хустка. Фото з Instagram

Шовкова хустка не лише стильна, а й корисна для волосся. Індустрія краси підкреслює її здатність захищати пасма від пошкоджень, тож тепер стиль і турбота йдуть рука об руку.

Обрати ідеальну хустку легко: обирайте яскраві квіткові чи абстрактні візерунки, якщо хочете підкреслити грайливий образ, або стримані мінімалістичні варіанти для елегантності.

Шовкова хустка у романтичному образі. Фото: Freepik

Універсальність цього аксесуара вражає. Шовкова хустка має чудовий вигляд як зі шкірянкою та джинсами, так і з ніжною сукнею чи строгим костюмом. Мало того, навіть спортивний костюм з такою деталлю може заграти новими барвами.

У моді більше немає правил — експериментуйте й створюйте свій неповторний стиль.

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