Модные и всегда актуальные вещи от Zara – что стоит купить в этом сезоне

Что сейчас модно в Zara — топовые вещи, что всегда актуальны
Zara — это один из самых любимых брендов среди поклонников масс-маркета, и не просто так. В этом магазине легко найти вещи, сочетающие стиль, качество и доступность. А главное — они всегда в тренде.
Новини.LIVE даст несколько идей, которые точно помогут обновить гардероб для зимнего сезона.
На какие вещи от Zara стоит обратить внимание
Шуба из искусственного меха
Шуба из искусственного меха — главный тренд зимы 2025 года. Предпочитайте модели в насыщенном шоколадном цвете — это идеальное решение как для прогулок, так и для деловых встреч в непринужденной атмосфере.
Соедините ее с вязаным свитером и кожаными брюками прямого кроя. Для завершения образа добавьте ботинки на массивную подошву, классическую сумку и стильные аксессуары.
Свитер
Невозможно представить себе зиму без уютного свитера. Zara предлагает большой выбор моделей, которые просто впишутся в хоть какой гардероб. Особенно популярны укороченные свитера из хлопка.
Их можно носить с джинсами, юбками, платьями или брюками. Главное — выбрать тот свитер, в котором вам будет тепло и комфортно. Тепло и стиль теперь могут идти бок о бок!
Юбка-макси — универсальный выбор
Юбки-макси остаются актуальными в любое время года. Для зимы выбирайте модели из плотных тканей и совмещайте их с объемными свитерами или кардиганами. Чтобы придать образу нотку элегантности, заправьте свитер частично в юбку, подчеркивая талию.
А вот джинсовые варианты лучше оставить для весны или осени — они прекрасно выглядят с высокими сапогами или кардиганами.
Блейзер — вне времени
Блейзер — это универсальная вещь, которая всегда придает образу стиля. Если хотите сделать акцент на женственности, подчеркните талию с помощью пояса. Сочетайте его с кожаными брюками или джинсами, базовой футболкой — и будете иметь образ, который идеально подойдет как для офиса, так и для встреч с друзьями.
А если хотите сделать платье более универсальным, просто добавьте к нему блейзер — и ваш лук готов хоть для свидания, хоть для прогулки.
В Zara всегда можно найти что-то особенное для любого случая. Главное — выбирайте те вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность и дарят комфорт.
Раньше мы писали о том, какие вещи стоит иметь в своем гардеробе, они ведь будут актуальны весь год.
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