Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Что сейчас модно в Zara — топовые вещи, что всегда актуальны arrow

Что сейчас модно в Zara — топовые вещи, что всегда актуальны

26 декабря 2024 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные и всегда актуальные вещи от Zara – что стоит купить в этом сезоне
Стильная девушка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Zara — это один из самых любимых брендов среди поклонников масс-маркета, и не просто так. В этом магазине легко найти вещи, сочетающие стиль, качество и доступность. А главное — они всегда в тренде.

Новини.LIVE даст несколько идей, которые точно помогут обновить гардероб для зимнего сезона.

Читайте также:

На какие вещи от Zara стоит обратить внимание

Шуба из искусственного меха

Шуба из искусственного меха — главный тренд зимы 2025 года. Предпочитайте модели в насыщенном шоколадном цвете — это идеальное решение как для прогулок, так и для деловых встреч в непринужденной атмосфере.

Соедините ее с вязаным свитером и кожаными брюками прямого кроя. Для завершения образа добавьте ботинки на массивную подошву, классическую сумку и стильные аксессуары.

Шуба из искусственного меха идеальный тренд 2025 года
Шуба из искусственного меха. Фото с Instagram

Свитер

Невозможно представить себе зиму без уютного свитера. Zara предлагает большой выбор моделей, которые просто впишутся в хоть какой гардероб. Особенно популярны укороченные свитера из хлопка.

Их можно носить с джинсами, юбками, платьями или брюками. Главное — выбрать тот свитер, в котором вам будет тепло и комфортно. Тепло и стиль теперь могут идти бок о бок!

Укороченный свитер маст-хев этого сезона
Укороченный свитер. Фото с Instagram

Юбка-макси — универсальный выбор

Юбки-макси остаются актуальными в любое время года. Для зимы выбирайте модели из плотных тканей и совмещайте их с объемными свитерами или кардиганами. Чтобы придать образу нотку элегантности, заправьте свитер частично в юбку, подчеркивая талию.

А вот джинсовые варианты лучше оставить для весны или осени — они прекрасно выглядят с высокими сапогами или кардиганами.

Юбка-макси выглядит очень стильно и элегантно.
Макси-юбка. Фото с Instagram

Блейзер — вне времени

Блейзер — это универсальная вещь, которая всегда придает образу стиля. Если хотите сделать акцент на женственности, подчеркните талию с помощью пояса. Сочетайте его с кожаными брюками или джинсами, базовой футболкой — и будете иметь образ, который идеально подойдет как для офиса, так и для встреч с друзьями.

Блейзер новый хит 2025 года
Блейзер. Фото с Instagram

А если хотите сделать платье более универсальным, просто добавьте к нему блейзер — и ваш лук готов хоть для свидания, хоть для прогулки.

В Zara всегда можно найти что-то особенное для любого случая. Главное — выбирайте те вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность и дарят комфорт.

Раньше мы писали о том, какие вещи стоит иметь в своем гардеробе, они ведь будут актуальны весь год.

Также мы сообщали, какие вещи держатся в тренде годами.

мода одежда тренды вещи стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

18:25 В Харькове прогремел взрыв

18:22 Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ

18:18 На Закарпатье уклонисты маскировались в траурном кортеже — фото

18:15 Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

18:03 Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

17:58 Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно

17:51 На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности

17:47 ГБР объявило подозрение командиру одного из взводов 211-й бригады

Срочная новость

18:25 В Харькове прогремел взрыв

18:22 Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ

18:18 На Закарпатье уклонисты маскировались в траурном кортеже — фото

18:15 Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

18:03 Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста

17:58 Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно

17:51 На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности

17:47 ГБР объявило подозрение командиру одного из взводов 211-й бригады

17:47 В Сумах в очередной раз раздался взрыв, — СМИ

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать