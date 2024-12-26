Модные и всегда актуальные вещи от Zara – что стоит купить в этом сезоне

Стильная девушка. Фото: Freepik

Zara — это один из самых любимых брендов среди поклонников масс-маркета, и не просто так. В этом магазине легко найти вещи, сочетающие стиль, качество и доступность. А главное — они всегда в тренде.

Новини.LIVE даст несколько идей, которые точно помогут обновить гардероб для зимнего сезона.

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Шуба из искусственного меха

Шуба из искусственного меха — главный тренд зимы 2025 года. Предпочитайте модели в насыщенном шоколадном цвете — это идеальное решение как для прогулок, так и для деловых встреч в непринужденной атмосфере.

Соедините ее с вязаным свитером и кожаными брюками прямого кроя. Для завершения образа добавьте ботинки на массивную подошву, классическую сумку и стильные аксессуары.

Шуба из искусственного меха. Фото с Instagram

Свитер

Невозможно представить себе зиму без уютного свитера. Zara предлагает большой выбор моделей, которые просто впишутся в хоть какой гардероб. Особенно популярны укороченные свитера из хлопка.

Их можно носить с джинсами, юбками, платьями или брюками. Главное — выбрать тот свитер, в котором вам будет тепло и комфортно. Тепло и стиль теперь могут идти бок о бок!

Укороченный свитер. Фото с Instagram

Юбка-макси — универсальный выбор

Юбки-макси остаются актуальными в любое время года. Для зимы выбирайте модели из плотных тканей и совмещайте их с объемными свитерами или кардиганами. Чтобы придать образу нотку элегантности, заправьте свитер частично в юбку, подчеркивая талию.

А вот джинсовые варианты лучше оставить для весны или осени — они прекрасно выглядят с высокими сапогами или кардиганами.

Макси-юбка. Фото с Instagram

Блейзер — вне времени

Блейзер — это универсальная вещь, которая всегда придает образу стиля. Если хотите сделать акцент на женственности, подчеркните талию с помощью пояса. Сочетайте его с кожаными брюками или джинсами, базовой футболкой — и будете иметь образ, который идеально подойдет как для офиса, так и для встреч с друзьями.

Блейзер. Фото с Instagram

А если хотите сделать платье более универсальным, просто добавьте к нему блейзер — и ваш лук готов хоть для свидания, хоть для прогулки.

В Zara всегда можно найти что-то особенное для любого случая. Главное — выбирайте те вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность и дарят комфорт.

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